Sie sind im Dorf bekannt, sie wollen bürgernah sein, konstruktiv mitgestalten und als Debütanten das politische Angebot erweitern: Bei den Kommunalwahlen im September tritt zum ersten Mal die Redderser Wählergemeinschaft (RWG) an. Gleich vier Kandidaten bewerben sich um einen Sitz im Ortsrat. Spitzenkandidatin ist die Vorsitzende des Sportvereins SSG Redderse, Simone Weigand. Die 49-Jährige wirbt gemeinsam mit Redderses Ortsbrandmeister Jürgen Weiberg, Wolfgang Sturm und Mediziner Götz Ehlerding um die Gunst der Wähler.

„Unsere Aufstellungsversammlung war bereits im Juli“, sagt Weigand. Hintergrund für die Gründung der RWG sei eine zunehmende Unzufriedenheit. „Die Interessen der Bürger werden im Ortsrat bislang nicht immer optimal vertreten“, sagt die Spitzenkandidatin. Auch Ortsbrandmeister Weiberg findet: „Viele Angelegenheiten könnten für Redderse besser umgesetzt werden, wenn die Zusammenarbeit mit der Stadt Gehrden konstruktiver wäre.“ Die RWG-Kandidaten wollen auch in den Ortsrat einziehen, um den Dialog mit der Stadtverwaltung zu verbessern. Weiberg nennt ein Beispiel: „Auf dem Spielplatz an der Wiesenstraße wurden kürzlich von der Stadt Anpflanzungen an falschen Stellen platziert.“ Das hätte mit einer besseren Absprache verhindert werden können, sagt Weiberg.

RWG will politisches Angebot erweitern

Die RWG will sich aber nicht nur auf Kritik beschränken. „Wir wollen im Ortsrat mit den anderen Parteien konstruktiv zusammenarbeiten und unsere Kräfte und Sichtweisen einbringen“, sagt Mediziner Ehlerding. Eine weitere Motivation für die Gründung der Wählergemeinschaft sei es schließlich gewesen, das politische Angebot zu erweitern. „Vor unserer Gründung gab es nur vier CDU-Kandidaten für insgesamt sieben Sitze im Ortsrat“, berichtet Ehlerding. Inzwischen habe sich das Wahlangebot zwar erweitert. „Wir wollen aber das Spektrum noch mehr vergrößern und eine zusätzliche politische Alternative anbieten.“ Ein Vorbild sei dabei auch die jüngste Gründung einer Wählergemeinschaft in Lemmie gewesen.

Die RWG will sich um Themen kümmern, die den Dorfbewohnern am Herzen liegen. Dazu zählen laut Weiberg auch vermeintlich kleinere Angelegenheiten wie die Grünflächenpflege und deren Überwachung sowie das Einrichten von Blühstreifen. „Verbessert werden muss aber auch die Verwaltung und Veranstaltungsabwicklung für das Dorfgemeinschaftshaus“, sagt Weiberg. Das dürfe nicht allein auf den Schultern des Ortsbürgermeisters lasten. Die RWG fordert die Bürger dazu auf, sie gezielt anzusprechen. „Wir wollen uns um die Wünsche kümmern und die Arbeit im Ortsrat transparenter gestalten“, sagt Weiberg.

Bei der ersten Kandidatenvorstellung informieren sich zahlreiche Dorfbewohner im Rahmen eines musikalischen Frühschoppens über die Ziele der neuen Wählergemeinschaft. Quelle: privat

Resonanz aus den Reihen der Dorfbewohner ist positiv

Zu den Zielen der RWG gehört es laut Wahlkampf-Infozettel auch, die dörfliche Infrastruktur zu verbessern, die Lebensqualität und Attraktivität Redderses zu steigern sowie die Gemeinschaft zu stärken. Das hat die RWG kürzlich auch bei ihrer ersten Kandidatenvorstellung im Rahmen eines musikalischen Frühschoppens kundgetan. Die Resonanz aus den Reihen der Dorfbewohner sei positiv gewesen, sind sich die vier Kandidaten einig.

