Gehrden

Als vor zweieinhalb Jahren die Reparaturarbeiten am Hallenschwimmbecken im Delfi-Bad begannen, ahnte vermutlich niemand, dass sie einen Millionenbetrag verschlingen würden. Doch da aus der Reparatur ein Sanierungsfall wurde, liegen die Kosten inzwischen im siebenstelligen Bereich. Weitere 660.000 Euro genehmigte nun am Donnerstagabend der Rat der Stadt. Damit steigen die Gesamtkosten auf fast zwei Millionen Euro. Zuletzt hatten sich an vielen Stellen Abnutzungserscheinungen bemerkbar gemacht. Um dies zu beheben, sind rund 660 000 Euro notwendig.

Doch damit nicht genug: Auch Betonkonstruktionen und Schächte im Keller sind porös. Während der Sanierung wurden zudem die zuvor nicht absehbare Erneuerung der Badewassertechnik, die Neugestaltung der Entwässerung im Bereich des Beckenumganges sowie die Umstellung auf LED-Lampen nötig. Allein diese Erneuerungen kosten rund 480.000 Euro. Für das neue Edelstahlbecken, das aktuell eingebaut wird, muss die Stadt etwa 900.000 Euro bezahlen.

Notwendige Arbeiten werden vorgezogen

Ein weiterer Faktor, der die Kosten in die Höhe treibt, ist, dass einige Sanierungsmaßnahmen vorgezogen werden. Dazu zählen unter anderem die Erneuerung der Sprunganlage, die Schaffung eines neuen Raumgefüges und neue Wärmebänke, sowie die Anpassung der Fußböden im Durchgangsbereich der Duschen und Umkleidekabinen. Diese Arbeiten hätten laut Verwaltung mittelfristig ohnehin erfolgen müssen, um sowohl den laufenden Betrieb zu gewährleisten als auch die Attraktivität des Bades zu verbessern. Diese Position macht 180.000 Euro aus.

Die AfD-Ratsfraktion hat die hohen Kosten kritisiert. „Das Bad ist inzwischen ein Fass ohne Boden“, sagte Lars Heiner. Er sei überzeugt, dass dies nicht die letzte Ausgabe für das Bad sei. „Es fehlt ein Konzept“, meinte er. Sein Parteikollege Axel Brunner sieht das genauso. „Es werden erst Entscheidungen getroffen, bevor über das Geld nachgedacht wird“, bemängelte er. Die Kosten für das Delfi-Bad seien inzwischen nicht mehr kalkulierbar. „Und es sind Steuergelder, die wir ausgeben“, sagte er.

Politische Mehrheit begrüßt Investitionen

Auf Zustimmung trafen Heiner und Brunner allerdings nicht. Bürgermeister Cord Mittendorf verteidigte die Investitionen. „Wir konnten anfangs nicht absehen, welches Ausmaß die Arbeiten annehmen würden“, sagte er. Es habe einen Sanierungsstau gegeben, der nun abgearbeitet werden müsse.

Für Dirk Tegtmeyer (Die Linke) sind die Kosten ebenfalls gerechtfertigt. Ein Schwimmbad gehöre zu den zentralen öffentlichen Dienstleistungen, meinte er. Und mit der Instandsetzung des Delfi-Bades erfülle die Stadt Gehrden nach Ansicht von Henning Harter auch einen Bildungsauftrag. „Dass die Kinder schwimmen lernen, ist eine ernstzunehmende Aufgabe“, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Dem stimmte Eva Kiene-Stengel von den Grünen zu. „Die Schulen brauchen das Bad für den Schwimmunterricht“, sagte sie. Es sei Pflicht und Aufgabe, das Bad zu erhalten.

Für Thomas Spieker (CDU) ist das Schwimmbad eine unverzichtbare Freizeiteinrichtung, die trotz der schmerzhaften Kosten erhalten werde müsse. „Mit dem Delfi-Bad besitzt Gehrden ein Alleinstellungsmerkmal“, sagte Spieker mit Blick auf andere Kommunen im Umland.

Übrigens: Nach Aussagen von Mittendorf sind die Sanierungsarbeiten im Hallenbad nach den Sommerferien beendet. Zuvor allerdings soll das Freibad eröffnen – möglich im Mai, wenn es denn aufgrund der Corona-Pandemie realisiert werden kann. Dafür werde zurzeit ein Hygienekonzept erarbeitet.

Von Dirk Wirausky