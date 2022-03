Gehrden

Vom Sozialdemokraten Henning Harter kam besonderes Lob. „Das ist ein Antrag, der könnte auch von der SPD kommen“, sagte er bei der jüngsten Gehrdener Ratssitzung augenzwinkernd. Gemeint war der Vorschlag der Ratsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU, die Innenstadt durch mehr Kulturveranstaltungen zu beleben.

Dafür soll Geld aus dem EU-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Die Stadt Gehrden hat aus diesem Fond 345.000 Euro bekommen. Damit sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie abgemildert werden.

Die Idee, die in erster Linie Gisela Wicke von den Bündnisgrünen ausgearbeitet hat: Es könnten von Mai bis zum Februar 2023 Veranstaltungen mit dem Titel „Kultur-Spaziergang in Gehrden“ angeboten werden. Ziel ist es, der Gehrdener Bevölkerung ein Angebot zu machen, um wieder ein Gemeinschaftsgefühl nach der Corona-Pandemie zu entwickeln. Es sollen dabei die Kulturschaffenden in Gehrden gefördert werden. Geplant sind unter anderem ein Chorwochenende, eine Picknickmeile in der Fußgängerzone, Filmvorführungen auf dem Marktplatz sowie Tanz, Theater und Kinderaktionen.

Der Rat stimmte dem Konzept einstimmig zu und bestätigte seine Unterstützung. „Das ist eine tolle Aktion“, sagte Stephan Fromm (Die Partei).