Gehrden

Die Bündnisgrünen und die Christdemokraten wollen Schwung in die Innenstadt bringen. Dazu sollen Kulturveranstaltungen beitragen. Die Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Soziales und Kultur stimmten am Mittwochabend für ihren Antrag.

Grüne und CDU wollen dazu das EU-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ nutzen. Aus diesem Fonds hat die Stadt Gehrden 345.000 Euro bewilligt bekommen. Mit dem Geld sollen die Auswirkungen der Pandemie in den Kommunen abgemildert werden.

Nach Ansicht von Hannelore Dreblow könnten von Mai bis zum Februar nächsten Jahres Veranstaltungen mit dem Titel „Kultur-Spaziergang in Gehrden“ in der Innenstadt angeboten werden. Ziel sei es, der Gehrdener Bevölkerung ein Angebot zu machen, um wieder ein Gemeinschaftsgefühl nach der Corona-Pandemie zu entwickeln. Es sollen dabei die Kulturschaffenden in Gehrden gefördert werden, die unter der Pandemie entweder kein oder ein nur sehr reduziertes Programm anbieten konnten.

Picknickmeile in der Fußgängerzone

Ideen gibt es schon zu Genüge. So sind Musikveranstaltungen geplant. Dazu gehören ein Wochenende mit allen Chören aus der Stadt. Musikgruppen sowie Solisten aus Gehrden und Umgebung sollen ebenfalls auftreten. Angedacht ist auch eine Picknickmeile in der Fußgängerzone. Sie soll Menschen an einem etwa 250 Meter langen Tisch zusammenbringen.

Das Café de Sol soll für eine Filmführungen auf den Marktplatz eingeladen werden, weitere Filmvorführungen sind im Mehrgenerationen-Treff geplant. Mit der Buchhandlung Lesezeichen und der Stadtbibliothek sind Lesungen vorgesehen. Ein Tanzangebot liegt von den Dynamik Dancers vom SV Gehrden vor. Die Turmgarde ist für mittelalterliche Tänze angefragt. Theater wird vom Theaterpädagogischen Zentrum Hannover (TPZH) aufgeführt. Es werden auch die Ergebnisse eines Theaterprojektes im Mehrgenerationentreff Gehrden gezeigt. Der Kunstverein Gehrden wird Kunstausstellungen mit Künstlergesprächen anbieten. Und für Kinder wie für Erwachsene sind Märchennachmittage und eine Aufführung mit Clowns geplant. Veranstaltungsorte in der Innenstadt sollen die Fußgängerzone mit Marktplatz, der Bürgersaal, die Festhalle und die Räume des Mehrgenerationentreffs sein.

Ideengeberin war die grüne Ratsfrau Gisela Wicke. Sie habe in akribischer Kleinarbeit Kontakte zu Kulturschaffenden in Gehrden aufgenommen und Veranstaltungen für die Innenstadt vorgeschlagen, berichtete der grüne Fraktionsvorsitzende Heinz Strassmann.

Von Dirk Wirausky