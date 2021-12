Leveste

Dieses Thema beschäftigt die Levester schon seit längerer Zeit: Es ist bekannt, dass die kurvenreiche Durchfahrt in der Ortschaft schmal und oft knapp bemessen für den Begegnungsverkehr erscheint. In Höhe des Gasthauses Behnsen an der Hauptstraße gibt es jedoch eine gefährliche Stelle. Gegenüber dem Gastronomiebetrieb ist an der Straße das Parken erlaubt. Wer jedoch mit Schwung, von Gehrden kommend, durch die sich davor befindende Kurve fährt, steuert ohne Vorwarnung auf parkende Autos zu – was zum Problem wird, wenn es Gegenverkehr gibt.

Vor rund einem Jahr gab es eine Ortsbegehung mit Vertretern der Stadt Gehrden und der Region Hannover. Die Region ist die zuständige Verkehrsbehörde – muss jedoch auch mit dem Land Niedersachsen in Kontakt treten, weil die Hauptstraße eine Landesstraße ist. Unklar ist, wie es nun weitergeht, und ob die Region schon initiativ geworden ist. Die Region konnte sich zur aktuellen Sachlage nicht äußern – der zuständige Sachbearbeiter ist nicht im Dienst.

Parkmöglichkeiten vor Gasthaus sind wichtig

Tendenziell soll laut Region ein Parkverbot geprüft werden. Levestes Ortsbürgermeister Michael Passior sagt, er sei aber dafür, dass bei der Errichtung einer Parkverbotszone alle Seiten beleuchtet werden. „Denn natürlich ist es auch für die Gaststätte wichtig, dass Gäste halten und davor ihr Auto abstellen können“, sagt er. Passior verweist auf die Wichtigkeit der Gastronomie, gerade in der Corona-Zeit habe dieser Berufszweig arg gelitten. Und nicht nur dies trägt Passior als Argument vor. „Behnsen ist die einzige Gastwirtschaft in unserem Dorf. Für jeden Ort ist so etwas wichtig. Denn es gibt Ortschaften, in denen es überhaupt gar keine Gastronomie mehr gibt“, sagt er.

So oder so: Michael Passior hofft auf eine Lösung. Er sieht ihr aber entspannt entgegen, weil er weiß: „Wir vom Ortsrat können das sowieso nicht entscheiden.“ Ein Parkverbot an der Hauptstraße steht auch nicht auf der Tagesordnung bei der nächsten Ortsratssitzung. „Natürlich ist dieser Bereich in Leveste ein Thema. Aber wir haben auch Themen, die die Ortschaft noch mehr belasten“, sagt er und denkt damit an die Sperrung der B65 in Ditterke. Die Folge: die Umleitung des Schwerlastverkehrs durch Leveste. „Daher ist es umso schöner, dass die Sperrung in Ditterke kurz vor Weihnachten aufgehoben werden soll. Ich hoffe, dass das klappt – es wäre für alle Menschen in Leveste ein tolles Weihnachtsgeschenk“, sagt er.

Von Stephan Hartung