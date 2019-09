Gehrden/Laatzen

Gleich zweimal war die Region Hannover am Dienstagabend in der vox-Show „Höhle der Löwen“ vertreten – mit unterschiedlichem Erfolg. Das Team um Fabian Bönsch aus Laatzen scheiterte an der Jury mit seiner Stickeridee für Amateure. Christopher Rupp aus Gehrden jedoch hatte mehr Glück und konnte die Investoren von seinem neuartigen Angelköder namens iCaprio überzeugen. Dieser lockt Fische nicht wie herkömmliche Systeme über das Aussehen an, sondern über den Geruch. Denn wenn ein Raubfisch einen Beutefisch riecht, was das Ködersystem suggeriert, beißt er an. Der Lohn für Rupp: Die Jury, in der die sogenannten Löwen sitzen, steigt in sein Geschäftsmodell ein.

„Die Nervosität war schon spürbar“

Das Löwen-Rudel besteht aus dem Unternehmer Frank Thelen, Beauty-Expertin Judith Williams, Investor Carsten Maschmeyer, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl und Orthomol-Geschäftsführer und Neu-Löwe Nils Glasau.

Im Mai wurde die Sendung aufgezeichnet, seinem Teilnehmervertrag entsprechend darf Rupp erst jetzt darüber reden. „Die Nervosität war schon spürbar, aber weniger stark als am Tag zuvor. Ich hatte das Glück, gleich um 7 Uhr morgens der erste Gründer am Drehtag zu sein“, erzählt Rupp. Dies alles habe ihm dann auch bei der Präsentation im Studio geholfen. „Ich war wie in einem Tunnel und habe relativ schnell gemerkt, dass es Interesse seitens der Jury gibt. Dadurch war die Anspannung weg.“

Deal über 95.000 Euro

Nach einigen Rückfragen, wobei Rupp davon nach eigener Aussage deutlich mehr erwartet hätte, bissen die Löwen an. „Ich denke, ich habe einen überzeugenden Köder ausgelegt“, sagt der Gehrdener und lacht. Der Deal, den er jetzt in der Tasche hat, beläuft sich auf rund 95.000 Euro, wofür er 20 Prozent Firmenanteile abgibt.

Bleibt die Frage zu klären: Wie geht es weiter? „Die Motivation ist jetzt natürlich riesig. Es ist eine einmalige Chance entstanden, die Marke und die Produkte bekannter zu machen“, sagt Rupp, der nun den Schritt in die USA wagen will. „Für mein Geschäftsmodell, iCapio im Nebenberuf zu betreiben, ändert das aber nichts.“

Die Investoren Carsten Maschmeyer (links) und Georg Kofler nehmen die Sticker von "Stickerstars" des Laatzeners Fabian Bönsch genau unter die Lupe. Quelle: vox

Die Laatzener hatten einen guten Auftritt – aber zu hoch gepokert

Der 28-jährige Fabian Bönsch aus Ingeln-Oesselse hat sich mit seiner Stickerheft-Idee nicht bei der Vox-TV-Show „Höhle der Löwen“ durchsetzen können. Er hatte zwar einen guten Auftritt, aber offenbar zu hoch gepokert Die fünf Investoren ließen das Trio um Bönsch abblitzen.

Dabei gab es bei der am Dienstagabend ausgestrahlten Folge durchaus viel Anerkennung vonseiten der Löwen. „Ihr gehört zu den Top-top-top-Gründern, die hier aufgetreten sind“, lobte Georg Kofler die drei Jungunternehmer. „Mega Typen, Superauftritt, Superthema“, ergänzte Ralf Dümmel. Allerdings war den potenziellen Investoren am Ende der Preis zu hoch: Bönsch und seine beiden Partner Michael Janek und Mirko Lauterbach hatten eine 10-Prozent-Beteiligung an ihrem Berliner Startup-Unternehmen angeboten – und dies für eine Summe von 800.000 Euro.

„Ich fühle mich über den Tisch gezogen“

„Ich hätte Lust, da mitzumachen, aber unmöglich für diese Bewertung. Ich fühle mich über den Tisch gezogen“, bekannte Kofler offen. „Ich würde investieren, ich kenne auch ein paar Händler, da könnten wir uns gut ergänzen. Aber dafür zahle ich einen sehr hohen Firmenwert“, bekannte auch Dümmel. Die übrigen Investoren, darunter Carsten Maschmeyer, winkten ebenfalls ab.

Die drei Partner des Berliner Startups nahmen die Absage gelassen. „Wir sind an der hohen Bewertung gescheitert, an die wir weiterhin glauben“, sagt Bönsch im Anschluss. „Aber wir sind ganz sicher, dass der nächste Schritt kommen wird. Das haben wir immer geschafft in den letzten sechs Jahren.“

Bislang sind 500 Vereine dabei

Das Trio vertreibt Sammelhefte ähnlich den Panini-Alben – allerdings für den Amateursport. Vereine können die Hefte mit Fotos ihrer eigenen Spieler, Trainer und anderer am Verein Beteiligter erstellen lassen. Verkauft werden sie dann exklusiv in lokalen und regionalen Supermärkten. Nach Angaben der Firmengründer machen bislang bundesweit 500 Vereine mit, darunter der TSV Pattensen und der VfL Eintracht Hannover.

