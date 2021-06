Gehrden

Es ist wenig überraschend: An zwei Ortsdurchfahrten im Gehrdener Stadtgebiet ist es besonders laut – an der B 65 in Ditterke und Everloh. Das wusste die Verwaltung zwar schon immer, doch nun hat sie es auch schwarz auf weiß. Es steht im Lärmaktionsprogramm, das im Auftrag der Stadt vom Akustikbüro GeräuscheRechner erstellt worden ist.

Gehrden ist nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz verpflichtet, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Mit dessen Hilfe sollen grundsätzliche Lärmprobleme und -auswirkungen geregelt und bei Bedarf gemindert werden. Es werden Orte in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen sowie der Eisenbahnstrecken und von Großflughäfen erfasst.

200 Bürger sind besonders betroffen

Auf Gehrdener Gebiet ist der Abschnitt der Bundesstraße 65 auf etwa vier Kilometern kartiert und sind Lärmbetroffene ermittelt worden. Mehr als drei Millionen Fahrzeuge verkehren dort pro Jahr. Laut Gutachten sind etwa 200 Anwohner von einem Geräuschpegel von mehr als 55 dB(A) belastet. Laut Umweltbundesamt ist bei Mittelungspegeln von mehr als 55 dB(A) außerhalb des Hauses zunehmend mit Beeinträchtigungen des psychischen und sozialen Wohlbefindens zu rechnen. Das von der Stadt beauftragte Büro empfiehlt deshalb auch Maßnahmen zur Minderung des Straßenverkehrslärms.

Flüsterasphalt an B 65 gefordert

Die Ortsräte in Everloh und Ditterke haben entsprechende Forderungen. Unter anderem solle es regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen an der B 65 geben sowie ein Tempolimit eingeführt und Flüsterasphalt eingebaut werden. Das Problem: Zuständig für die belasteten Streckenabschnitte ist nicht Gehrden, sondern sind die Baulastträger, sprich Bund und Land. Somit besteht für die Stadt keine Möglichkeit zur direkten Umsetzung beziehungsweise Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen an den identifizierten Schwerpunkten beispielsweise einer Temporeduzierung. „Wir werden aber gegenüber den zuständigen Behörden auf die bestehenden Lärmschwerpunkte verweisen und weitergehende Maßnahmen einfordern“, kündigte Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg in der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Städteplanung am Dienstagabend an.

Ein erster Schritt: Im nächsten Monat wird die Ortsdurchfahrt Ditterke ausgebaut und saniert. In Absprache mit der zuständigen Behörde wolle die Verwaltung darauf hinwirken, dass sogenannter Flüsterasphalt auf die Fahrbahnoberfläche aufgetragen werde, um den Fahrzeuglärm durch besonders „störende Rollgeräusche“ zu mindern.

Auch wenn die Einflussmöglichkeiten für die Stadt auf den überregionalen Strecken gering sind, wird das Lärmgutachten bei künftigen Planungen berücksichtigt. Das Thema Schallimmissionsschutz sei und bleibe fester Bestandteil der örtlichen Planungspraxis, so Middelberg. Das wünscht sich auch die Politik. „Alles, was zur Entlastung der Bürger beiträgt, werden wir unterstützen“, sagte Rolf Meyer (SPD).

Von Dirk Wirausky