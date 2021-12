Gehrden

Am Hirtenweg haben am Montagnachmittag in einer Garage gelagerte Sachen Feuer gefangen. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Nach Angaben der Gehrdener Feuerwehr hatten Passanten über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus einer Garage am Hirtenweg gemeldet. Die Leitstelle löste daraufhin Alarm für die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden aus. Der Löschzug traf kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung im Garagenhof fest. Im rückwärtigen Teil in einer von drei Fertiggaragen brannten gelagerte Sachen, ein Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Einstellplatz. Ein Angriffstrupp, mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, löschte das Feuer mit einem C-Rohr und brachte das abgelöschte Brandgut nach draußen. An der Garage ist durch das schnelle Eingreifen kein Schaden entstanden. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Von Dirk Wirausky