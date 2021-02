Gehrden

Die Vorfreude war spürbar. „Es ist eine tolle Geste und ein ermutigendes Zeichen vom Landesbischof, dass er in Zeiten der Corona-Pandemie den Weg in die Gemeinden sucht“, sagte Pastor Wichard von Heyden noch. Neben von Heyden hatten sich rund 25 Gläubige am Freitagvormittag in der Margarethenkirche eingefunden, um mit Ralf Meister eine kurze Andacht und ein Gebet zu halten.

Doch sie warteten vergeblich. Landesbischof Meister tauchte nicht auf. Ursprünglich wollte er als einen Gruß der Landeskirche 100 Kerzen für die Osterfeier in Gehrden und anschließend in Ronnenberg überreichen. Doch irgendwo gab es offenbar einen Fehler in der Kommunikationskette.

Besuch bei Privatadresse von Pastor von Heyden

Zur Enttäuschung der Gemeindemitglieder kam Meister nicht zur Margarethenkirche. Die Kerzen wiederum gab er in Gehrden ab: bei der privaten Adresse von Pastor von Heyden. Der konnte sich keinen Reim darauf machen und war einigermaßen sprachlos. Auch Sabine Freitag, Pressesprecherin im Kirchenkreis Ronnenberg, wirkte überrascht und kannte die Gründe für diese Art des Kurzbesuchs nicht.

Am Sonntag will der Bischof nach Kirchdorf kommen – falls er die Kerzen nicht wieder andernorts abgibt.

Von Dirk Wirausky