Gehrden

Der Besucherandrang lässt sich an diesem Sonnabendvormittag zwar nicht als Kundenansturm bezeichnen, trotzdem fahren etwa im Viertelstundentakt Autos auf den landwirtschaftlichen Hof der Familie Hundertmark an der Großen Bergstraße. Immer wieder steigen Gäste aus, um sich dort einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Es hat sich längst herumgesprochen: Trotz der besorgniserregenden Entwicklung der Corona-Pandemie kann der Landwirt Uwe Hundertmark in diesem Jahr wenigstens wieder Nordmanntannen und Fichten für einen guten Zweck verkaufen.

Doch eines ist wie im Vorjahr erneut nicht möglich: „Der Weihnachtsmarkt auf unserem Hof fällt wegen der Pandemie wieder aus, und die Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken werden wieder fehlen“, sagt Hundertmark. Die Familie Hundertmark organisiert schon seit 2004 auf ihrem Hof einen Weihnachtsmarkt, um mit den Einnahmen kranke Kinder zu unterstützen.

In diesem Jahr werden aber wieder nur die Weihnachtsbäume zugunsten des Vereins für krebskranke Kinder Hannover verkauft und zugunsten des Projekts Clinic Clowns. Das sind Ehrenamtliche, die als Clowns verkleidet Kinder in Krankenhäuser besuchen. „Von jedem verkauften Baum geht ein Teilbetrag zugunsten der beiden Vereine“, sagt Hundertmark.

Auch Hannelore und Werner Wieneke (rechts) kaufen bei Uwe Hundertmark einen Weihnachtsbaum für einen guten Zweck. Quelle: Ingo Rodriguez

Spendenaktion läuft bislang erfolgreich

Was der Landwirt aber bedauert: „Ohne Corona wäre die Spendensumme viel höher.“ Vor der Pandemie habe er alljährlich bis zu 3500 Euro gespendet. Im vergangenen Jahr seien es – nur mit dem Weihnachtsbaumverkauf und ohne die weiteren Erlöse – immerhin rund 1500 Euro gewesen.

Trotzdem ist Hundertmark zuversichtlich. Seit Beginn der aktuellen Spendenaktion am 4. Dezember sei bereits etwa die Hälfte aller Bäume aus seinem Vorrat verkauft. Hundertmark bietet zwar auch Weihnachtsbäume aus eigenem Anbau an. Der Großteil stamme jedoch aus einer Plantage bei Soltau. Die Nordmanntannen und Fichten bietet der Landwirt auf seinem Hof – je nach Größe der Bäume zu unterschiedlichen Preisen an. „Es läuft ganz gut“, sagt er.

Für seine Kundinnen und Kunden hat er auch einen guten Tipp parat, damit vor allem die frühzeitig vor den Festtagen gekauften Bäume an Heiligabend noch frisch sind: „In einen Wassereimer stellen, möglichst lange draußen an der frischen Luft lassen und bestenfalls in einem kühleren Keller langsam an die Raumtemperatur gewöhnen.“ Auch Hannelore und Werner Wieneke aus Gehrden lassen sich von Hundertmark einen Baum für den Abtransport in ein Netz einpacken. „Wir sind Stammkunden des Hofladens und wissen, dass die Weihnachtsbäume für einen guten Zweck verkauft werden“, sagt der Mann aus Gehrden.

Weihnachtsbaumverkauf in Gehrden Im Stadtgebiet von Gehrden werden nicht nur auf dem Hof der Familie Hundertmark Weihnachtsbäume angeboten. Auf seinem Kürbishof an der Bundesstraße 65 in Ditterke verkauft auch Jens Grastorf noch bis zum 23. Dezember täglich von 9 bis 17 Uhr seine Ware. In Everloh können Besucher im Hofladen Reverey an der Harenberger Straße täglich von 9 bis 17 Uhr frische Nordmanntannen erwerben. Bei Warmbold Garten-Landschaftsbau an der Levester Straße 40 in Gehrden werden ebenfalls Weihnachtsbäume verkauft. ir

Ponyreiten, Stände mit dekorativen Schnäppchen, Hobbykunst, Kaffee und Kuchen von einem Büfett in der Scheune, besinnliches Klönen mit Glühwein und Bratwurst an Feuerkörben – all’ dies gab es zuletzt am zweiten Adventswochenende 2019 und fällt auch in diesem Jahr flach.

Hundertmark erinnert an die Anfänge: Vor der Premiere im Jahr 2004 sei die Idee bei einem gemütlichen Treffen mit Freunden in seiner Scheune entstanden: „Das war so schön besinnlich: Da habe ich gesagt, dass muss man größer und öfter machen, aber für einen guten Zweck“, erzählt der Landwirt.

Immerhin können Besucher auf dem Hof der Familie Hundertmark auch jetzt in der Vorweihnachtszeit ein überschaubares Sortiment mit Handwerkskunst finden. Der Hobbydrechsler Peter Piech aus Northen stellt im Hofladen ausgewählte Exemplare seiner Holzprodukte aus.

Von Ingo Rodriguez