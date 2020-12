Gehrden

Zwar bleibt der Weihnachtsbaumverkauf auch in Zeiten des Lockdowns möglich. Michael Wille und seinen Sohn Jakob wollen aber auf Nummer sicher gehen. „Man weiß ja nie, wie es weitergeht. Daher haben wir die beiden Bäume schon jetzt gekauft – für zwei Haushalte“, sagt Michael Wille und lacht. Der Gehrdener trägt zusammen mit seinem Sohn zwei Nordmanntannen vom Hof des Landwirtschaftsbetrieb Hundertmark an der Großen Bergstraße.

Michael Wille hat mit seinem Sohn Jakob zwei Weihnachtsbäume gekauft. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

Es ist eben alles ein wenig anders in diesem Jahr, auch bei Hundertmark. Normalerweise findet am zweiten Adventswochenende ein großer Weihnachtsmarkt auf dem Gelände an der Großen Bergstraße statt. Mit Buden und Ständen, mit heißen und kalten Getränken, mit süßen und herzhaften Leckereien. „Dann ist es hier immer voll. Das haben wir seit 16 Jahren gemacht – immer inklusive Weihnachtsbaumverkauf, der von Beginn an gut lief“, sagt Seniorchef Uwe Hundertmark und erinnert sich, „dass wir danach nur noch ein paar Tage gebraucht hatten, dann waren alle Bäume verkauft“.

800 Euro sollen es werden

Die Besonderheit an diesen Aktionen: Die Einnahmen aus Weihnachtsmarkt und Tannenbaumverkauf kommen stets sozialen Zwecken zugute. Im Vorjahr betrug der Erlös 2300 Euro, darüber durften sich die Vereine Krebskranke Kinder Hannover und Clinic-Clowns Hannover freuen. „Weil der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir nur den Tannenbaumverkauf machen und einen Teil davon spenden werden“, sagt Hundertmark. Er hofft nach der bisherigen Resonanz beim Verkauf auf 800 Euro für die beiden Vereine. Zusätzlich zum Baumverkauf befindet sich im Hofladen eine Spendenbox. „Dort haben schon viele Kunden Geld hineingeworfen.“

Im Hofladen gibt es eine Spendenbox. Quelle: Stephan Hartung

Am 5. Dezember startete Hundertmark mit dem Verkauf der Weihnachtsbäume, die er aus einem Forst im Landkreis Celle bezieht. Insgesamt 200 Bäume befanden sich zum Start auf dem Gelände zum Verkauf – vorwiegend Nordmanntannen, aber auch Kiefer und Fichte. „Wir hoffen, dass wir alle Bäume verkaufen können – weil wir sie bezahlt haben, aber auch damit genug Geld für die Vereine zustande kommt.“

Uwe Hundertmark erinnert sich noch an die Anfänge im Jahr 2004. „Da haben wir mit der Familie in der Scheune auf Strohballen gesessen und hatten die Idee, dass wir doch mal etwas Größeres machen könnten, mit Weihnachtsmarkt und sozialem Charakter.“ Im selben Jahr gab es dann im Dezember die erste Veranstaltung. Die aktuelle Pause soll nur eine vorübergehende sein. „Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr den Weihnachtsmarkt erneut wie gewohnt ausrichten können.“

Von Stephan Hartung