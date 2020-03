Gehrden

Besonders in Supermärkten ist der Andrang oft groß und kommen sich Menschen beim Einkaufen näher als es in Corona-Zeiten geraten ist. Um dort und auch in anderen Lebensmittel- sowie für das persönliche Wohl der Menschen wichtigen Fachgeschäften Platz zu schaffen, wird vielerorts das sonntags und an Feiertagen gültige Verkaufsverbot gelockert. Die Stadt Gehrden hat am Freitag eine entsprechende Allgemeinverfügung auf Basis eines Erlasses des niedersächsischen Sozial- und Gesundheitsministeriums erlassen.

Anmeldung der Kaufleute nicht nötig

Demnach dürfen Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Zeitungsläden sowie Fachmärkte für Bau-, Garten- und Tierbedarf auch an Sonn- und Feiertagen öffnen und ihre Waren sowie Dienstleistungen verkaufen. Inwiefern die aus diesen Bereichen in Gehrden ansässigen Händler von der Möglichkeit Gebrauch machen, ist nicht bekannt. Eine Anmeldung ist laut Stadt nicht nötig.

Die Verfügung gilt bereits ab dem 22. März und soll zunächst bis zum 18. April Bestand haben. Die meisten Geschäfte in der Gehrdener Fußgängerzone haben inzwischen geschlossen: auch die beiden Eiscafés, die ebenso wie Gaststätten und Restaurants tagsüber noch öffnen dürften. Nach Massimo C haben sich am Donnerstag auch die Betreiber des zweiten Eiscafés, La Dolce Vita, zu dem Schritt entschlossen.

