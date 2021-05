Lemmie

Wählergemeinschaft für Lemmie: Unter diesem Namen bewerben sich sechs Dorfbewohner bei der Kommunalwahl im September gemeinsam und auch jeweils einzeln für Mandate im Ortsrat. Sie wollen sich frei von Parteizwängen für ihren Ort engagieren und auch ganz unbürokratisch notwendige Aufgaben erledigen.

Die neue Wählergemeinschaft bereitet zurzeit aber nicht nur bereits alle bürokratisch notwendigen Schritte für die Kandidatur als parteilose Gruppe vor. Das Team um Gehrdens ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten Heinrich Möller und Landwirt Cord Narten hat schon vor der Wahl damit begonnen, ehrenamtlich und in Eigenregie zwei Dorfprojekte umzusetzen.

In Eigenregie Weg in der Feldmark saniert

Vom Tatendrang der politischen Neulinge sollen unter anderem schon jetzt Radfahrer und Spaziergänger in der Lemmie Feldmark profitieren. „Wir haben in der Feldmark die Sanierung des Verbindungsweges zwischen Lemmie und Gehrden in Angriff genommen“, sagt Möller. Gemeinsam mit Narten und seinen Mitstreitern von der künftigen Wählergemeinschaft hat er in den vergangenen Tagen auf einer Strecke von rund 130 Metern Teile des überwucherten Weges freigelegt und ausgebessert. Einen Großteil der Strecke haben die sechs Lemmier mit frischem Asphalt überzogen. Zum Team gehören auch der frühere Ortsbrandmeister Frank Gottschalt sowie Jan Leven, Christian Liecker und Silvia Meyer.

Eine Genehmigung benötigte die neue Wählergemeinschaft dafür nicht: Die Fläche in der Feldmark gehört dem Realverband Lemmie, dessen Vorsitzender Narten ist. „Wir haben den Weg auch nicht neu angelegt, weil es ihn schon gab“, sagt Landwirt Narten. „Nach 30 Jahren war aber nicht mehr viel davon übrig.“ Die Nutzung des beliebten Verbindungsweges mit Aussicht bis nach Hannover sei wegen des schlechten Zustands zuletzt kaum noch gefahrlos möglich gewesen. Das sei zwar schon vor zwei Jahren bei einer Ortsbegehung thematisiert worden, sagt Möller. Anschließend sei aber nichts passiert. Deshalb habe die Gruppe unter dem Motto „Verbindungen pflegen“ die Strecke zur Gehrdener Kernstadt jetzt saniert. Bereits im April hatten die sechs Lemmier im Dorf in die Briefkästen aller Haushalte bienenfreundliche Samenmischungen gesteckt. „Damit das Dorf in den Gärten aufblüht“, sagt Möller.

Nur Möller hat kommunalpolitische Erfahrung

Was die Gruppe antreibt: „Wir wollen frei von Parteizwängen ohne Vorgaben eines Dachverbandes etwas für Lemmie tun“, bekräftigt Möller. Der Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für den Bereich Gehrden hat seinen landwirtschaftlichen Betrieb an den Sohn übergeben und sucht nun nach eigenen Angaben im Ruhestand neue Herausforderungen. Möller wird demnach auch ganz oben auf der Liste der neuen Wählergemeinschaft stehen.

Nach der Kommunalwahl und im Falle eines entsprechendes Ergebnisses stehe er auch als neuer Ortsbürgermeister zur Verfügung. Der langjährige Amtsinhaber Hilmar Rump (FDP) hatte jüngst angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Diese Lücke will die neue Wählergemeinschaft schließen. Möller ist der einzige Mitstreiter in der Gruppe, der mit Vorerfahrungen die kommunalpolitische Bühne betritt. „Ich war von 1981 bis 1996 im Ortsrat Lemmie und habe Opposition geübt“, sagt er. Die neue Gruppe sei aber vom „Urgestein bis zum Neubürger“ bunt durchgemischt.

Landwirt Narten bestätigt das ehrwürdige Interesse: „Wir sind alle motiviert, als Personen etwas für den Ort zu tun.“ Am Montag, 10. Mai, trifft sich die Wählergemeinschaft zu ihrer offiziellen Aufstellungsversammlung. Anschließend gilt es, für eine Aufnahme in die Wahlliste im Ort Lemmie mindestens zehn gesetzlich vorgeschriebene Unterstützungsunterschriften von Bürgern einzusammeln. Das dürfte aber kein Problem sein.

Von Ingo Rodriguez