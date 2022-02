Leveste

Die Hauptstraße in Leveste ist schmal und kurvenreich. Nicht selten kommt es daher zu unübersichtlichen und gefährlichen Situationen im Begegnungsverkehr. In der Gehrdener Ortschaft ist das seit längerer Zeit ein Dauerthema. Im Blickpunkt steht dabei vor allem der Bereich hinter einer engen Kurve in Fahrtrichtung Kirchdorf. Gegenüber dem Gasthaus Behnsen können geparkte Autos für Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Göxe kommend zu einem gefährlichen Hindernis werden – weil diese wegen der Kurve nicht frühzeitig erkennbar sind. Bei Ausweichmanövern besteht zudem Gefahr für den Gegenverkehr. Die Region Hannover will nun Abhilfe schaffen.

Halteverbotsschilder als beste Lösung für Levester Hauptstraße

„Wir haben jetzt die Errichtung von Halteverbotsschildern angeordnet“, sagt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover. Die Region ist als sogenannte Untere Verkehrsbehörde zuständig für die Stadt Gehrden, weil die Stadt keine eigene Verkehrsbehörde besitzt. Ende des vergangenen Jahres hatte die Region eine Prüfung der Gegebenheiten angekündigt. Dabei bestand jedoch Bedarf zur Abstimmung mit dem Land Niedersachsen, da die Hauptstraße den Status einer Landesstraße besitzt. Nun hat sich die Region also für eine Lösung entschieden. In Betracht kamen laut Abelmann als Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auch entsprechende Verkehrszeichen oder das Auftragen einer Grenzmarkierung. Die Halteverbotsschilder werden aber als zielführender angesehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bestellung der Schilder erfolgt

Noch sind gegenüber dem Gastronomiebetrieb die Halteverbotsschilder aber nicht zu sehen, dabei hatte die Region am 31. Januar die Anordnung zur Aufstellung erlassen. Woran liegt es? Abelmann verweist darauf, dass die Ausführung eine Sache der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sei. „Wir treffen nur dafür die Entscheidung. Alles Weitere macht die Landesbehörde“, stellt er fest. Der Sprecher der Region bittet um Verständnis, dass die Umsetzung noch etwas dauert. „Die Schilder müssen von der Landesbehörde erst noch bestellt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass es in wenigen Tagen so weit ist.“

Vor über einem Jahr hatte es eine Ortsbegehung mit Vertretern der Stadt Gehrden und der Region Hannover gegeben. In Kürze wird damit also ein Gefahrenpunkt beseitigt. Schon im Dezember gab es Aufatmen in Leveste wegen eines anderen Themas aus dem Bereich Verkehr. Denn wegen der Aufhebung der Vollsperrung auf der Bundesstraße 65 in Ditterke, die eine Umleitung des Schwerlastverkehrs durch Leveste zur Folge hatte, war Leveste auch belastet. Doch passend zum Weihnachtsfest war die Ortsdurchfahrt Ditterke wieder frei und Leveste entlastet.

Von Stephan Hartung