Leveste

Die ersten Häuslebauer sind bereits eingezogen, weitere Einfamilienhäuser sind ebenfalls fast bezugsfertig – und schon sollen im Neubaugebiet Hinter den Zäunen wieder schwere Bagger anrollen. Ein Investor will unmittelbar am Levester Feuerwehrhaus und auch auf einem Grundstück am Feldrand noch insgesamt zehn Doppelhaushälften errichten. Die Bauarbeiten sollen zwar erst im Laufe des Jahres beginnen. Trotzdem beginnt das Unternehmen Hanseatische Immobilien Treuhand (Hit) als Bauträger und Projektentwickler nun bereits mit der Vermarktung der geplanten Immobilien. Laut Hit-Unternehmensgruppe sollen die Häuser möglichen Käufern schon im nächsten Jahr schlüsselfertig übergeben werden.

Mit dem Projekt des Investors steht dem noch jungen Neubaugebiet schon in Kürze ein kräftiger Wachstumsschub bevor. Auf dem Areal am Ortsrand in Richtung Gehrdener Kernstadt hatte bereits Anfang 2018 die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) mit umfangreichen Tiefbauarbeiten begonnen. Damit Bauherren dort rund 50 Wohneinheiten mit Einfamilienhäusern errichten können, wurde die Erschließung des Gebiets 2019 abgeschlossen – inklusive Anbindung an Verkehr und Kanalisation.

Neubauprojekt „Bei der Wache“ Leveste umfasst zehn Doppelhaushälften

Nun werden im Neubaugebiet auf zwei bislang noch grünen Wiesen noch einmal tiefe Baugruben ausgehoben. Wie der Investor berichtet, sind unter dem Projekttitel „Bei der Wache“ zehn Doppelhaushälften mit jeweils vier bis fünf Zimmern auf bis zu 129 Quadratmetern Wohnfläche geplant. Die Häuser sollen nach KfW-55-Energiestandard ausgebaut werden. Sie erhalten eine Fußbodenheizung, je zwei Parkplätze und Anschlussmöglichkeiten für Ladestationen, an denen Elektrofahrzeuge Strom tanken können. Nach Angaben des Vertriebspartners Sparkasse Hannover sollen die Bauarbeiten noch im Laufe dieses Jahres beginnen.

Investor wirbt mit Nähe zur Kernstadt

Der Investor bewirbt die geplanten Immobilien mit dem Verweis auf eine besonders gute Infrastruktur wegen der Nähe zu den Angeboten in der Gehrdener Kernstadt: Dort gibt es Geschäfte für den täglichen Bedarf, mehrere Grund- und weiterführende Schulen, Kindertagesstätten sowie Freizeit- und Sportvereine. Als besondere Vorzüge Levestes werden eine Bäckerei, ein Restaurant und eine Kindertagesstätte genannt.

Am östlichen Ortsrand des Dorfes hatte vor gut zwei Jahren die Übergabe des ersten Gebäudes für einen besonderen Anlass zum Feiern gesorgt: Unmittelbar an der Zufahrt zum Neubaugebiet Hinter den Zäunen übergab Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) im Oktober 2019 die Schlüssel für das neue Feuerwehrhaus an der Gehrdener Straße.

Von Ingo Rodriguez