Leveste

Jetzt wollen auch die Levester Kommunalpolitiker Mitfahrbänke aufstellen. Dabei handelt es sich um Sitzbänke, die an zentraler Stelle im Ort stehen und vorbeifahrenden Autofahrern mittels Schildern signalisieren, dass jemand gerne mitgenommen werden würde. Die sich neben der Bank befindenden Schilder bestehen in der Regel aus einem Symbol, der Beschriftung „ Mitfahrbank“ sowie dem Zielort. Voraussetzung dafür, dass Autofahrer jemanden mitnehmen dürfen ist, dass der Fahrgast mindestens 18 Jahre alt sein muss. Das Projekt der Region Hannover gibt es bereits in etlichen Umlandkommunen.

„Die Busverbindung im Ort ist oft schlecht. Darunter leiden ältere und nicht mehr so mobile Menschen“, sagte Elke Westfehling von der CDU-Fraktion im Ortsrat Leveste und berichtete von eigenen Beobachtungen. „Ich könnte jeden Tag eine Person mit nach Gehrden nehmen.“

Umwelt schonen durch Mitnahme

Im Kern geht es darum, dass Mitfahrbänke eine Alternative zum öffentlichen Bussen und Bahnen sein sollen, die in ländlicheren Gebieten vor allem abends oder an den Wochenenden nicht so oft fahren. Das Prinzip der Mitfahrbänke existiert in Deutschland seit 2014.

Insgesamt sprachen sich die Levester Kommunalpolitiker geschlossen für das Modell einer Mitfahrbank aus. Der Ortsrat will aber auch das Votum der Bürger einholen. „Vielleicht macht eine Umfrage Sinn, ob so etwas überhaupt gewünscht wird“, sagt Michael Passior. Der Ortsbürgermeister nennt als Beispiel das Hilfsangebot in der Corona-Zeit in Leveste. Von der Möglichkeit, sich Einkäufe abnehmen zu lassen, habe nur eine Familie Gebrauch gemacht, berichtete Passior.

Nach Wennigsen besteht Bedarf

Als Standort einer Mitfahrbank würde der Ortsrat die Gehrdener Straße favorisieren. Vielleicht könnten dort sogar zwei Bänke aufgestellt werden – je eine in Fahrtrichtung Barsinghausen und Gehrden. Wobei eigentlich eine Mitnahme in Richtung Wennigsen sinnvoller sei, gabe Westfehling zu bedenken. „Denn dorthin kommt man mit Bussen seltener als nach Barsinghausen“. Die Levester Ortsratspolitiker haben der Gehrdener Stadtverwaltung nun den Auftrag erteilt, die Aufstellung von Mitfahrbänken zu prüfen. Im Bedarfsfall müsste die Stadt bei der Region die gewünschte Zahl der Sitzbänke und den Aufstellungsort nennen. Die Kosten für die Anschaffung von Bänken und Beschilderungen übernimmt die Region. Für die Aufstellung und die Pflasterung ist die Kommune selbst zuständig. Je Bankplatz kann die Stadt Gehrden mit Kosten von etwa 1000 Euro rechnen.

Hier gibt es bereits Mitfahrbänke In etlichen Nachbarorten von Leveste gibt es bereits Mitfahrbänke: Die Stadt Hemmingen hat bereits 2017 Bänke in den Ortsteilen Harkenbleck und Arnum aufgestellt. Die Stadt Laatzen zog 2018 nach, eine Bank befindet sich im Doppeldorf Ingeln-Oesselse. Im vergangenen Jahr richtete die Stadt Seelze im Ortsteil Seelze-Süd eine Mitfahrgelegenheit ein. Ebenfalls 2019 startete in Springe im Bereich Lüdersen-Bennigsen das Angebot. Die jeweiligen Stadtverwaltungen selbst kontrollieren nicht, wie viele Einwohner das Angebot nutzen. Die Rückmeldungen seien aber positiv, heißt es aus den Rathäusern der Kommunen. Mancherorts fordern Anwohner sogar die Ausweitung auf weitere Stadtteile. hg

Von Stephan Hartung