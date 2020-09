Leveste

Rund 30 Dorfbewohner aus Leveste haben am Sonnabendvormittag rund drei Stunden lang in der gesamten Feldmark rund um den Ort tütenweise Müll und Unrat eingesammelt. Nach der alljährlichen Aufräumaktion stapelten die freiwilligen Helfer gegen Mittag Dutzende Müllsäcke auf dem Hof von Ludwig Giesecke. „Das wird später vom Bauhof der Stadt für die Entsorgung abgeholt“, sagte Ortsbürgermeister Michael Passior.

Corona-Pandemie als Grund für geringere Müllmenge?

Der Ortsbürgermeister zog nach der vom Ortsrat initiierten Aktion eine unerwartet positive Bilanz. „Wir haben deutlich weniger Müll gefunden als in den Vorjahren“, sagte er. Passior hatte zuvor mit seinem Auto und einem Anhänger die Müllsäcke der Helfer an verschiedenen Stationen eingesammelt. „Sonst waren es in der Vergangenheit immer drei bis vier Anhänger mehr“, berichtete der Ortsbürgermeister. In diesem Jahr habe aber eine Tour ausgereicht, um die Müllsäcke mit dem Anhänger zum Giesecke-Hof zu bringen. Seine Vermutung: „Wegen der Corona-Krise und den Kontaktbeschränkungen waren die Menschen weniger unterwegs und haben deshalb auch weniger Müll weggeworfen“, sagte Passior.

Helfer finden auch illegal entsorgtes Planschbecken

Trotzdem sorgten die Fundstücke bei den Freiwilligen auch immer wieder für Kopfschütteln. Vor allem auf mutwillig in der Feldmark entsorgten Haus- und Sperrmüll reagierten die an der Aufräumaktion beteiligten Dorfbewohner verständnislos. Gefunden wurden in der Feldmark nicht nur unzählige Verpackungsreste, Pappbecher und verdorbene Lebensmittel. Im Levester Wald nahe dem Ortsausgang in Richtung Göxe hatten unbekannte Müllsünder sogar ein aufblasbares Planschbecken abgeladen. „Wenn man sich das Zeug schon ins Auto lädt, kann man es doch auch zum Wertstoffhof bringen, anstatt illegal im Wald zu entsorgen“, sagte ein Helfer auf dem Giesecke-Hof verärgert.

Die Freiwilligen holten mit ihrer Aufräumaktion den im März wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Rausputz nach. „Viele Dorfbewohner hatten den Wunsch geäußert, für die alljährliche Aktion einen neuen Termin zu finden“, berichtete der Ortsbürgermeister. Um sich ehrenamtlich für den Umweltschutz zu engagieren, hatten laut Passior 27 Helfer beim Müllsammeln mitgemacht. „Es haben auch viele junge Familien mit Kindern geholfen“, sagte der Ortsbürgermeister. Im Ort waren die Helfer jedoch nicht unterwegs, sondern nahezu nur in den naturnahen Randgebieten. „Das Dorf selbst ist immer sauber“, sagte Passior.

Von Ingo Rodriguez