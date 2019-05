Levste

Die ersten Bewohner sind schon eingezogen. Und darauf ist Rainer Lange stolz. „Ich habe die Tiere schon einige Zeit beobachtet und sie nehmen die Bambusrohre besonders gerne“, sagte Lange. Die Levester Senioren haben an der Obstbaumallee ein Insektenhotel aufgestellt, das bereits nach kurzer Zeit von den Kleintieren gut angenommen wird.

Alle Insekten willkommen

Das Insektenhotel wurde am Regenrückhaltebecken nördlich der Straße Am Bruchfeld errichtet. Ein Teil des Baumaterials wurde vom Bauhof Gehrden gespendet. Die Inneneinrichtung wie Holz, Tannenzapfen und Sand wurde von den Levester Senioren gesammelt und aufwendig aufbereitet. Die Bienen lieben Harthölzer wie Buchenholz. Daher wurde in jeden Holzstab ein Loch gebohrt. „Wir hoffen, dass sich viele verschiedene Insekten hier niederlassen“, sagte Volker Eberhardt. Genug Platz gäbe es auf jeden Fall. Das Hotel ist 1,50 Meter hoch und 1,25 Meter breit.

Die Levester Senioren haben das Holz gesammelt und die Löcher gebohrt, damit das Insektenhotel gut angenommen wird. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Senioren wollen abwarten

Zurzeit engagieren sich zwölf ältere Herren bei den Levester Senioren. Die ehrenamtlichen Helfer haben sich im Jahr 2014 zusammengeschlossen, um den Gehrdener Ortsteil attraktiver zu gestalten. In Leveste soll im nächsten Herbst das Projekt „Zehn Biotope – Leveste blüht auf“ beginnen. Die Seniorengruppe freut sich über das biologische Projekt, doch einige Aspekte sehen sie kritisch. Angeblich wollen die Projektteilnehmer das Regenrückhaltebecken mit Gräsern bepflanzen. „Wir denken, dass die Bienen die Gräser nicht annehmen“, meinte Eberhardt. Der 71-Jährige hätte lieber mit seinen engagierten Kollegen eine Blühwiese angelegt. „Falls die Entscheidung geändert wird, helfen wir gerne mit“, betonte Lange.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig