Gehrden

300 goldene Schokoladenosterhasen stehen am Donnerstagmorgen beim Tafelladen am Kantplatz bereit. Sie sollen Kindern aus bedürftigen Familien eine Osterfreude machen. Gespendet hat sie der Lions Club Deister Calenberger Land. „Die Familien erhalten sonst nur Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Nudeln oder Konserven“, sagt Brigitte Gellert, Sprecherin des Lions Clubs, „aber die Kinder sollen auch mal was Süßes bekommen.“

Die Aktion gebe es das erste Mal in dieser Form, sagt Past-Präsident Hans-Joachim Rohde, der den Vorsitz im vergangenen Jahr weitergegeben hat. Es sei sonst üblich, etwas für alle Generationen anzubieten. Da aber aufgrund von Corona ein wenig Geld übrig geblieben sei, habe man etwas Neues machen wollen. „Und zwar zielgerichtet – denn hier wissen wir, wo es ankommt“, sagt Rohde.

Und wie gut solche Spenden bei den Tafelkunden ankommen, weiß Leiterin Betty Bekiersch aus Erfahrung. „Die Familien sind immer riesig dankbar“, sagt sie. Viele hätten vier bis sechs Kinder, „die bekommen sowas sonst nicht“. Insgesamt versorgt die Tafel in Gehrden etwa 250 Personen – davon 90 Kinder.

Von den 300 Schokohasen sollten zwei Drittel noch am Donnerstag zur Tafel nach Barsinghausen gebracht werden, zu der die Ausgabestelle in Gehrden gehört.

Von Sarah Istrefaj