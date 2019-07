Gehrden

Es ist ihre erste Stelle als studierte Sozialarbeiterin: Mit der 27-jährigen Lisa-Marie Peth gibt es seit Mitte Mai ein neues Gesicht im Team der kommunalen Jugendpflege. Die junge Frau aus Hannover-Wettbergen hat nach ihrem Studium in Hannover und ihrem beruflichen Anerkennungspraktikum in Laatzen nun vor wenigen Wochen ihren Dienst als Mitarbeiterin der Stadt Gehrden angetreten. „Ich fühle mich sehr wohl und bin total angetan von dem Job in dieser schönen ländlichen Umgebung“, sagt Peth.

Bei den nahezu ausgebuchten Ferienpassaktionen der städtischen Jugendpflege habe sie schon viele Jungen und Mädchen aus Gehrden kennengelernt. Peth ist unter anderem als Nachfolgerin für die im März pensionierte Jugendpflegerin Ute Meffert in das Team der Jugendpflege gekommen. Sie unterstützt nun die beiden weiteren Jugendpfleger Christian Hilgers und Benjamin Rosebrock bei den städtischen Aktionen und Projekten mit Kindern und Jugendlichen. Mitarbeiterin Lesley-Anne Haake ist derzeit im Mutterschutz.

Der ehrenamtliche Helfer Tim Scheibler (19, links) und die neue Jugendpflegerin Lisa-Marie-Peth (27) helfen bei der Ferienpassaktion des Landfrauenvereins tatkräftig mit. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez