Everloh

Wer seine Bienen liebt und sie täglich über Monate hinaus beim Nektarsammeln beobachten möchte, der sollte sich mindestens eine Blauraute anschaffen. Auch im Garten des Everlohers Lothar Aschoff gedeiht die Blue Spire (lateinisch Perovskia atriplicifolia) prächtig.

Bienenfreundliche Pflanzen

Um den Insekten etwas Gutes zu tun, hat Aschoff vor zwei Jahren rund 55 bienenfreundliche Gewächse in seinem Garten gepflanzt, sogenannte Bienennährpflanzen. Darunter sind unter anderem die Blauraute, die Bergminze sowie eine Rosenforsythie. Gekauft hat der Everloher die Pflanzen bei der Gärtnerei Immengarten in Bennigsen, weil sich Inhaber Bernhard Jaesch auf insektenfreundliche Pflanzen spezialisiert und außerdem eine angegliederte Imkerei hat. „ Jaesch züchtet und verkauft den Bienenbaum, lateinisch Euodia hupehensis, seit 1983“, weiß Aschoff zu berichten.

Salbeiduft liegt in der Luft

Die Blauraute, deren Strauch etwa dem Lavendel gleicht und einen salbeiähnlichen Duft vom Blatt her verströmt, lässt sich überall da einreihen, wo sich ein trockener, magerer und nach Süden ausgerichteter Boden anbietet. Da sie Hitze und Trockenheit liebt, sind selten Wassergaben nötig. „Das war bei den hohen Temperaturen vor Kurzem natürlich ideal“, erzählt der Hobbygärtner. Und weil Blautöne im Garten eher die Ausnahme bilden, sei die Blauraute nicht nur wegen der vielen Insekten ein Blickfang, sondern sie begeistert das Auge des Gartenfreundes als beliebten Ruhepol. „Wer einmal eine Blauraute im Garten hatte, möchte sie nie mehr missen. Ich habe sie in meinem Garten eingereiht, wo sie nicht mehr wegzudenken ist“, fügt er hinzu.

2018 gab es fast keine Bienen

Erfreut ist der Everloher vor allem auch darüber, dass nach einer einjährigen Pause nun wieder Tausende Bienen in seinem Chinesischen Bienenbaum summen und brummen. „Im vergangenen Jahr sind seit 20 Jahren erstmals keine Bienen im Bienenbaum zu sehen gewesen“, erinnert sich Aschoff. Nun ziehe der Baum wieder zahlreiche Bienen an. Aschoff rät, so viele Bienenpflanzen wie möglich im heimischen Garten anzusiedeln, um dem Bienensterben entgegenzuwirken.

Zum Weiterlesen:

Von Heidi Rabenhorst