Der Wonnemonat Mai hat in Gehrden wieder klangvoll begonnen. Seit Jahrzehnten schon kommen Hunderte Bürger und Besucher aus der Umgebung auf dem Marktplatz zusammen, um den fünften Monat des Kalenderjahres am Vorabend gemeinsam mit einem bekannten Volkslied zu begrüßen. „Der Mai ist gekommen“, hallte es auch jetzt wieder durch die Innenstadt, als die Gäste der traditionellen Lyra-Feier das Werk aus der Feder des berühmten Komponisten Justus Wilhelm Lyra intonierten.

Warum Gehrden eine ganz besondere Bindung zu dem Lied hat, hatte zuvor in der Margarethenkirche noch einmal der Ratsvorsitzende Peter Lübcke erläutert. Lyra hatte in Gehrden von 1877 bis zu seinem Tod 1882 als Pastor gewirkt. Die Melodie seines bekannten Volksliedes hatte er zwar schon 1842 komponiert. „Er und seine Frau sind aber auf dem Gehrdener Friedhof begraben. In der Stadt sind deshalb viele Standorte und Gedenkstätten nach ihm benannt“, sagte Lübcke als Vertreter des Heimatbundes für den erkrankten Vorsitzenden Dieter Mahlert.

Der Gottesdienst ist Jahr für Jahr der Auftakt zur Lyra-Feier. Lübcke, Pastor Wichard von Heyden und Gehrdens Erster Stadtrat André Erpenbach erinnerten in der Kirche an den prominenten Gehrdener und sangen zwischen ihren Ansprachen mit den Besuchern einige Volkslieder. Wie in jedem Jahr wurde zum Abschluss des Gottesdienstes auch der bekannte Mai-Klassiker intoniert.

Dass dieses Stück am Vorabend des ersten Maitages in Gehrden zu einem Ohrwurm wird, ist Teil des Brauches. Unmittelbar nach dem Gottesdienst vereinten sich auf dem Marktplatz wieder rund 300 Besucher zu einem Massenchor, um das Lied noch einmal zu singen. Mitglieder der Jugendfeuerwehr hatten zuvor Zettel mit dem Text aller sechs Strophen verteilt. Auch die Seniorin Pauline Schulze schnappte sich einen der Zettel. „Ich bin immer bei der Lyra-Feier, aber ich kenne trotzdem nur die ersten drei Strophen auswendig“, sagte sie schmunzelnd.

Weil der Heimatbund, die Kirchengemeinde und die Stadt traditionell gemeinsam als Veranstalter auftreten, war kurze Zeit später Pastor von Heyden an der Reihe, den mit Spannung erwarteten Fassanstich zu vollziehen. Die Veranstalter wollten wieder 50 Liter Bier und 30 Liter Maibock kostenlos auf dem Marktplatz verteilen. Dass von dem spendierten Bier weniger ausgeschenkt wurde, war eine kleiner Panne geschuldet. Von Heyden hatte beim Anstich nach einer ganzen Serie von Holzhammerschlägen das Rohr des Zapfhahns verbeult in das Fass getrieben. Es war der Wirt des Ratskellers, der die sprudelnde Bierfontäne nach einer Weile stoppte, indem er bis zum Ende des Ausschanks den Zapfhahn von Hand fest in die Öffnung drückte.

Die Besucher nahmen es mit Humor. „Dem Pastor fehlte beim Bier der göttliche Beistand“, sagte ein Gast augenzwinkernd. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Teilnehmer der Lyra-Feier bereits großflächig unter dem Maibaum verteilt und klönten zur Musik des Blasorchesters Die Original Calenberger.

„Tanz in den Mai“ hieß es dann am Abend in der Festhalle. Der Verein „ Gehrden feiert Feste“ (GfF) begrüßte mit rund 200 Besuchern schwungvoll den Wonnemonat – angeheizt von DJ Fabian, der den Partygästen Musikwünsche erfüllte. „Es wurde schnell eng auf der Tanzfläche“, sagte der GfF-Vorsitzende Malte Losert gegen 21.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand der Höhepunkt noch bevor. „Die jüngeren Gehrdener kommen doch erst gegen 23 Uhr“, sagte Diane Redshaw und lachte beim Anblick der gut gefüllten Festhalle.

