Gehrden

Auch wenn es dieses Mal aufgrund von Distanzlernen und Lockdown etwas anders lief als in den Vorjahren, können sich die Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) über Erfolge beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen freuen. Im Solowettbewerb erreichten gleich drei Schüler dritte Plätze auf Landesebene in Latein und Spanisch.

Ein Hörspiel beim Gruppenwettbewerb

Glücklich über den zweiten Platz im Gruppenwettbewerb in Englisch sind Mattea Kuhlewind, Jonah Schröder und Jan van de Pol. Die Neuntklässler haben mit einem Hörspiel teilgenommen. „Wir haben uns an Krimifilmen orientiert“, erklärt Mattea. Besonders habe sie der berühmte Film „Knives Out“ inspiriert. Das Projekt sei vor allem über die Videokonferenzplattform der Schule abgelaufen, erklärt Jonah. „Es hat eigentlich ziemlich gut geklappt.“ Die Tonaufnahmen für ihr Hörspiel haben die Schüler mit ihren Handys gemacht.

In Latein sind Paul Hoerenz und Jakob Grimm angetreten. Die beiden Zehntklässler haben unabhängig voneinander als Einzelkämpfer teilgenommen. Im Gegensatz zum Englisch-Wettbewerb gibt es in dieser Disziplin zwei Runden. „Wir haben im Vorfeld schon ein Video gedreht. Ich habe auf Latein etwas über die Sportart Speerwurf erzählt“, sagt Paul. Darauf folge normalerweise ein Prüfungstag, an dem in der Schule die Sprachkompetenz getestet werde. Wegen der Pandemie sei das in diesem Jahr anders gelaufen. Paul und Jakob mussten ausgehend von einem lateinischen Quelltext einen deutschen Aufsatz schreiben. Erfolgreich waren beide: Sie ergatterten jeweils den dritten Landespreis. Das schaffte auch Sophie Koeppen. Sie hatte am Spanischwettbewerb teilgenommen.

Ein Team bekam sogar einen Preis auf Bundesebene: Die drei Französischschüler Berire Yilmaz, Lina Rahmouna und Konrad Jaspers haben beim bundesweiten Sprachfest einen dritten Platz belegt.

Über das Engagement der Schüler findet Lehrer Marc Belgardt lobende Worte. „Das fiel in eine Phase, in der man sich sehr schwer treffen konnte“, erklärt er.

Schüler sind bei der „Big Challenge“ erfolgreich

An einem weiteren Wettbewerb haben Gehrdener Schüler aus den Jahrgängen fünf bis sieben teilgenommen. In der jährlichen „Big Challenge“ konnten sie ihre Englischkenntnisse unter Beweis stellen. Am MCG gab es in diesem Jahr rund 100 Teilnehmer. Das sind nur etwa halb so viele wie im Vorjahr. Belgardt sieht die Schuld dafür beim Format des Wettbewerbs: Wegen Corona fand die Prüfung ausschließlich online statt.

Auch sie erreichen tolle Punktzahlen: Mehrere Fünft- bis Siebtklässler haben an der „Big Challenge“ teilgenommen. Quelle: Finn Bachmann

Besonders erfolgreich war Lilia-Julie Kuhlewind. Sie erreichte den zweiten Platz auf der niedersachsenweiten Rangliste und landete bundesweit auf Rang 56.

Auch Carla Weichert nahm erfolgreich an der „Big Challenge“ teil. Überfordernd seien die Themen des Onlinetests nicht gewesen, sagt sie. „Den Stoff haben wir im Unterricht gemacht“, erklärt die Sechstklässlerin. „Mir macht Englisch persönlich sowieso sehr viel Spaß. Es ist eine tolle Sprache.“ Neben den reinen Sprachkenntnissen werde auch Wissen aus anderen Bereichen geprüft. So zum Beispiel die britische Geschichte, erzählt die Schülerin Elisa Bake. Sie freut sich schon auf das nächste Jahr: „Ich würde es gern wieder machen.“

Von Finn Bachmann