Gehrden

Seit einem Jahr gibt es am Matthias-Claudius-Gymnasium Gehrden (MCG) einen Mädchenchor. Im Mai nehmen die 35 Mädchen am Deutschen Chorfest in Leipzig teil.

Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 wurde der Chor unter Leitung des MCG-Lehrers Sebastian Harms ins Leben gerufen und nahm seine Probenarbeit auf. Die Sängerinnen, die sich aus den Schuljahrgängen acht bis zwölf zusammensetzen, mussten sich zuvor durch ein Vorsingen qualifizieren.

Im vergangenen Schuljahr war der Chor bereits in einem weihnachtlichen Gottesdienst in der Margarethenkirche, bei drei Sommerkonzerten der Schule sowie bei der „Fête de la musique“ auf dem Gehrdener Marktplatz zu hören.

Wettbewerb und Konzert

In diesem Schuljahr steht neben den traditionellen Sommerkonzerten des Gymnasiums die Fahrt nach Sachsen im Mittelpunkt. Beim Deutschen Chorfest in Leipzig, das vom 30. April bis zum 3. Mai stattfindet, wird der Mädchenchor aus Gehrden sowohl an einem Wettbewerb in der Kategorie Jugendchöre teilnehmen als auch ein Tageskonzert mitgestalten. „Die Wettbewerbsregularien fordern ein zwölf- bis 15-minütiges Programm, das ausschließlich a cappella vorgetragen werden darf und von einer renommierten Jury bewertet wird“, sagt der Musiklehrer.

Der Chor bereitet sich bereits seit Schuljahresbeginn intensiv in seinen wöchentlichen Proben und teilweise auch in Wochenendproben auf den Auftritt vor. Insgesamt werden mehr als 400 Chöre aus dem gesamten Bundesgebiet am Chorfest teilnehmen, unter anderem auch hochrangige Ensembles wie der Thomanerchor Leipzig. „Eigens für diese Reise haben wir einheitliche Chor-Pullover angeschafft“, sagt Harms.

Zuvor findet am 27. März ein gemeinsames Konzert mit dem Quilisma Jugendchor Springe unter der Leitung von Keno Weber sowie dem Organisten und Kantor Christian Windhorst statt. Das Konzert beginnt um 19 in der Gehrdener Margarethenkirche. Der Eintritt ist frei.

Von Heidi Rabenhorst