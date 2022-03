Gehrden

In Gehrden sind inzwischen nicht nur die Grundschulen zu klein für die Kinder, auch das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Die Verwaltung möchte eine Vierzügigkeit einführen. Die Schulleitung lehnt das ab und bittet um „Ausweichquartiere“.

In einem Brief hat die Schulleitung des MCG die Verwaltung bereits im Juni des vergangenen Jahres auf die Situation hingewiesen. Demnach rechnet sie mit steigenden Schülerzahlen. Seit drei Jahren sei die Schule in den Jahrgängen fünf bis sieben fünfzügig. Gleichzeitig steige auch die Zahl der Lernenden in der gymnasialen Oberstufe. Das belegen auch Zahlen, die kürzlich die Verwaltung vorgelegt hat. Den Prognosen zu Folge werden in den nächsten Jahren bis 1100 Kinder und Jugendliche am MCG unterrichtet. Eine Entwicklung, die auch im Rathaus erkannt wurde. Und der zuständige Fachbereichsleiter Ralf Geide gibt zu: „Ab dem Schuljahr 2024/25 gibt es erhebliche Probleme am MCG.“

Diese an sich positive Entwicklung stelle das Gehrdener Gymnasium vor gewaltige Herausforderungen; aufgrund der im Bestand vorhandenen Räume gelinge es nicht mehr, jeder Klasse einen eigenes Klassenzimmer beziehungsweise jedem Kurs der gymnasialen Oberstufe einen eigenen Raum zur Verfügung zu stellen. Hausintern könnte das Problem für zwei Jahre gelöst werden, indem die nicht als Klassenräume genutzten Räume umgewidmet werden.

MCG in Gehrden braucht Räume für Ganztagsbetrieb

„Diese innerbetriebliche Umorganisation wäre pädagogisch durchaus schmerzhaft, weil uns dadurch vor allem der Raum für den Ganztagesbetrieb verloren ginge, den wir bei steigenden Schülerzahlen umso mehr gebrauchen könnten“, heißt es in dem Schreiben. Die MCG-Leitung erinnert daran, dass es der Schulträger beziehungsweise die politischen Kräfte im Stadtrat waren, die das MCG vor Jahren unbedingt als offene Ganztagsschule realisiert haben wollten.

In diesem Zusammenhang weist das MCG auch darauf hin, dass mit den steigenden Schülerzahlen auch der Bedarf an Sporthallenzeiten steige, für den schulintern kein Lösungsvorschlag angeboten werden könne, „da die vorhandenen Zeitfenster bis über den Anschlag hinaus ausgereizt seien. Die Schulleitung spricht von „Sportunterricht bis zur Tagesschau“.

Kurzum: Das MCG braucht mehr Platz und auch Ideen, wie dieser geschaffen werden könnte. So schlägt die Schulleitung unter anderem vor, den Neubau der Dreifeldsporthalle mit Tribünen am Knülweg/Levester Straße, also in der Nähe des MCG, zu realisieren. Zusätzlich zur Sporthalle könnte das Gebäude mit sechs bis sieben Unterrichtsräumen, drei bis vier Gruppenräumen zur Differenzierung sowie einem Sekretariat, einem Lehreraufenthaltsraum und einem Büro für die Leitung der Außenstelle versehen werden, so dass dort ein Jahrgang als Dependance unterrichtet werden könnte. Bislang ist allerdings geplant, die neue Großsporthalle auf das Gelände des Delfi-Bades zu stellen.

Erhält das MCG eine Außenstelle an der Langen Feldstraße?

Ein weiterer Vorschlag ist eine mögliche Nachnutzung der Grundschule Am Langen Feld als Dependance des MCG. Das Gebäude wird voraussichtlich ab 2026 frei, wenn die Grundschule in einen Neubau umzieht. Auch das Aufstellen von Containern auf dem Schulgelände des MCG ist eine Variante. Dies sei die schlechteste Option, weil dann bei gestiegenen Schülerzahlen der zur Verfügung stehende Platz in Pausen geschmälert würde, heißt in dem von Schulleiter Christian Schmidt und seinem Stellvertreter Christian Steinert unterschriebenen Brief.

Nach Darstellung der Verwaltung ist eine Erweiterung der Schule nicht vorgesehen; sie ließe sich auf dem Gelände des MCG nicht realisieren. Die Verwaltung schlägt daher vor, keine Veränderung der Strukturen vorzunehmen und keine Erweiterung der Schule anzustreben – auch wegen der hohen Kosten von bis zu vier Millionen Euro, die in einen Anbau investiert werden müssten. Gleichzeitig heißt es aus dem Rathaus, dass der Schulträger weiterführende Schulen für die Schülerinnen und Schüler aus der Kommune selbst vorhalten müsse. Die Quote der auswärtigen Kinder und Jugendliche beträgt am MCG aber etwa 45 Prozent. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, die Zügigkeit des MCG dauerhaft zu begrenzen – auf vier Züge in der Eingangsstufe ab dem Schuljahr 2022/2023.

Ob die Politikerinnen und Politiker diesem Vorschlag folgen, ist jedoch offen. Das Thema steht am Dienstag, 8. März, auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung, Erziehung und Betreuung. Die Sitzung können interessierte Bürgerinnen und Bürger per Livestream auf der Youtubeseite der Stadt Gehrden ab 18 Uhr verfolgen.

Von Dirk Wirausky