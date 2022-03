Gehrden

Der Latein- und Geschichtslehrer Michail Gorelik musste nicht lange überlegen. Schon kurz nachdem russisches Militär in der Ukraine einmarschiert ist, hat der Lehrer des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) eine Hilfsaktion and er Schule gestartet; unterstützt wird er dabei von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen.

Die Hilfsbereitschaft der Schulgemeinschaft, aber auch von Gehrdener Bürgerinnen und Bürger ist groß. In einem Raum im Südbau stapeln sich Kartons mit Babynahrung, Konserven, Windeln, Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Verbandsmaterial, Medikamenten und vielem mehr, was die Menschen in der Ukraine benötigen. Spenden kamen auch vom Rewe-Markt an der Nordstraße und von der Burgberg-Apotheke. 100 Umzugskisten sind dem MCG ebenfalls zur Verfügung gestellt worden.

„Das ist eine tolle Sache“, sagt Schulleiter Christian Schmidt zum Engagement des Kollegiums. Es sei auch selbstverständlich gewesen, dass die Schulleitung die Idee sofort unterstützt habe. „Wir müssen den Menschen im Kriegsgebiet helfen“, sagt Schmidt. Für ihn persönlich sei es unvorstellbar, dass mitten in Europa solch ein Krieg ausbrechen konnte.

Große Hilfsbereitschaft: Immer wieder kommen Menschen an das MCG und geben Spenden für die ukrainische Bevölkerung ab. Quelle: Dirk Wirausky

Derweil sammeln und sortieren die Lehrkräfte Tobias Klemp, Franziska Reith und Jana Steinkamp die Spenden. Die drei Pädagogen haben jede Menge zu tun. Immer wieder kommen Bürgerinnen und Bürger an das Fenster am Südbau und geben Sachspenden ab. Wie auch andere Kolleginnen und Kollegen und Jugendliche der Oberstufe helfen sie in Freistunden bei der Hilfsaktion mit. Die Spenden, die bis zum 11. März angenommen werden, sollen über die ukrainische Kirche in Hannover direkt an die ukrainische Bevölkerung gehen.