Gehrden

Es ist nicht gerade die Jahreszeit, auf einer Freilichtbühne ein Musical aufzuführen. Doch die Entbehrung durch die Corona-Einschränkungen in den zurückliegenden Monaten waren für Lehrer Ludger Deters und die 70 Schülerinnen und Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) so groß, dass sie nun jede Gelegenheit nutzen, um ihr Musical „Billy Elliot – Ich will tanzen“ auf die Bühne zu bringen. Die Chance bietet sich Anfang November in Osterwald.

„Notfalls spielen wir auch bei Schnee“, sagt Deters, der gemeinsam mit seinem Kollegen Fred Ritzer das Musical inszeniert hat. Wind und Wetter würden alle Akteure trotzen, um das Musical aufführen zu können. Es ist gut zu verstehen. Die Schülerinnen und Schüler des MCG haben mehr als zwei Jahre geprobt – trotz Corona, trotz gesperrter Aula, trotz Kontaktbeschränkungen. „Nun freuen wir uns, das Musical einem Publikum zeigen zu können“, so Deters. Und zwar auf der Freilichtbühne Osterwald bei Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont. 70 Darsteller und eine Liveband präsentieren dort „Billy Elliot“.

Film dient als Vorlage

Das Musical „Billy Elliot“ nach dem gleichnamigen Film mit Jamie Bell und Julie Walters (1999) erzählt die Geschichte eines elfjährigen Jungen aus einer englischen Bergarbeiterfamilie im Jahr 1984. Den frühen Tod von seiner Mutter nur schwer verkraftend, wächst er mit seinem Vater, Bruder Tony und der Großmutter auf. Als er seine Leidenschaft für das Ballett entdeckt, bekommt er zunächst sehr wenig Unterstützung in einem Umfeld voller Stereotype und veralteter Rollenbildern. Doch Billy setzt sich durch.

Es ist nicht der erste Liveauftritt des MCG-Projekts. Nach der Corona-Absage und mehreren Verschiebungen fand im September die frenetisch umjubelte Premiere auf der Waldbühne Ahmsen im Emsland statt. „Doch die Schüler wollten mehr und forderten ein Zugabe, notfalls auch im Regen und bei Schnee“, erzählt Deters. Nun werden sich die jungen Darstellerinnen und Darsteller warm einpacken und wieder fleißig proben, um mit ordentlich Feuer im Herzen die Freilichtbühne Osterwald zu rocken.

Vier Aufführungen sind geplant

Vier Aufführungen sind eingeplant, eine davon sehen 450 MCG-Schüler der Jahrgänge 9 bis 12 als Schulaufführung am Vormittag, drei weitere folgen von Donnerstag, 4. November, bis Sonnabend, 6. November, jeweils um 19 Uhr – „als toll beleuchtete Abendvorstellung“, sagt Deters. Lohnende Eindrücke gewährt im Übrigen ein für die MCG-Schulhomepage erstellter RTL-Bericht über die Proben und die Premiere in Ahmsen unter https://mcg.gehrden.de/portal/meldungen/hier-ein-rtl-bericht-zu-unserem-mcg-theaterstueck-billy-elliot--1667-60.html?rubrik=617

Tickets für die Vorstellungen in Osterwald kosten 7 und 9 Euro. Erhältlich sind sie auf der Homepage der Waldbühne unter www.Osterwaldbühne.de.

Von Dirk Wirausky