Der Männergesangverein Lenthe (MGV) stellt sich neu auf. Die Vorstandsarbeit soll künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung, bei der der bisherige Vorsitzende Waldemar Brandes in der Alten Schule mitteilte, künftig sein Amt ruhen zu lassen und kürzertreten zu wollen.

Brandes hatte diesen Schritt bereits im November des vergangenen Jahres während einer Vorstandssitzung angekündigt. Hinter ihm liegen 44 Jahre Vorstandsarbeit – turnusmäßig wäre seine Amtszeit noch bis 2021 gegangen. Einen direkten Nachfolger gibt es nicht – aus einem rein pragmatischen Grund: Der MGV besteht nur noch aus zehn aktiven Mitgliedern, hinzu kommen 20 passive oder fördernde Mitglieder. „Und von den Aktiven sind ohnehin sieben im Vorstand. Dann können wir es gleich mit unseren verbliebenen zehn Figuren übernehmen und die Arbeit unter uns aufteilen“, sagt Hans Gaide, Schriftführer des MGV Lenthe.

Altersdurchschnitt liegt bei 81,5 Jahren

Künftig agiert der MGV, der kein eingetragener Verein ist, nur noch als Singgemeinschaft mit allen Aktiven. Brandes schlüpft in die Rolle des Sprechers, die übrigen Aktiven sind Verwalter. Entscheidungen trifft nicht mehr der Vorstand, sondern die komplette Gemeinschaft. Diese neue Aufstellung ist auch dem demografischen Wandel geschuldet. „Wir bekommen keine jungen Leute mehr nach. Männergesangvereine interessieren heutzutage leider niemanden mehr. Aktuell liegt unser Altersdurchschnitt bei 81,5 Jahren“, sagt Gaide und betont, dass das „Nesthäkchen“ des MGV 75 Jahre alt sei.

Die neue Aufstellung sei ein Testlauf, sagt Gaide. Sollten die Mitglieder in ein paar Monaten feststellen, dass der Aufwand zu hoch sei, sei es auch möglich, „dass wir uns im Sommer auflösen“. Damit würde in Lenthe jedoch ein echtes Kulturgut wegfallen. Den MGV gibt es bereits seit 1884. „Älter ist in Lenthe niemand“, sagt Gaide und lacht. In Spitzenzeiten hatte der Männergesangverein 35 aktive Sänger, dahinter standen mehr als 100 passive und fördernde Mitglieder.

Auftritt beim Maibaumaufstellen

In diesem Jahr sind, ein Fortbestand über den Sommer hinaus vorausgesetzt, wieder mehrere Auftritte geplant. Der MGV singt beispielsweise beim Maibaumaufstellen, am Volkstrauertag und auf dem Weihnachtsmarkt. Im noch jungen Jahr 2020 sind die Männer aber bereits im Einsatz gewesen – am 4. Januar bei der Trauerfeier eines verstorbenen Fördermitglieds.

