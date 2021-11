Gehrden

Stachelige Brombeerbüsche schneiden, Laub zusammenharken, Blumenzwiebeln pflanzen: Es gibt offenbar nichts, was Luise, Frederike, Mira und Ida nicht gerne im Alten Garten des Naturschutzbunds erledigen. Seit mehreren Wochen helfen die Schülerinnen der Vorsitzenden der Umweltschützer, Gisela Wicke, jeden Donnerstagnachmittag im naturbelassenen Areal unterhalb des Gehrdener Berges.

„Wir hatten uns überlegt, dass wir etwas für den Naturschutz und die Umwelt machen wollen“, sagen die beide Zwillingsschwestern Luise und Frederike. Eines wollten sie aber nicht: Dass ihre Eltern dafür mit dem Auto durch die Gegend fahren müssen. Deshalb haben sich die Mädchen etwas vor Ort gesucht, wo sie problemlos allein hinkommen. „Da ist uns der Naturschutzbund eingefallen“, sagen sie. Also haben sie Kontakt zu Gisela Wicke aufgenommen – und schon war die Partnerschaft besiegelt. Seitdem radeln Luise, Frederike, Mira und Ida, die alle die Klasse 6b am Matthias-Claudius-Gymnasium besuchen, regelmäßig an den Ziegeleiweg.

Ein guter Ausgleich zur Schule

„Uns macht alles großen Spaß“, sagt Mira - und meint nicht nur Äpfel ernten und aufsammeln, sondern auch Unrat beseitigen oder Brenneseln entfernen. „Es ist ein guter Ausgleich zur Schule“, sagt Luise. Wenn man den ganzen Tag rumsitze, tue Bewegung an der frischen Luft richtig gut. Auch Ida findet die regelmäßige Treffen gut. „Es ist schön, rauszugehen, Freundinnen zu treffen und mit ihnen etwas zu machen“, sagt die Elfjährige. Für sie steht mit Blick auf die dunkle Jahreszeit fest: „Wir kommen so lange es etwas im Garten zu tun gibt.“

Fleißige Helferinnen: Luise, Mira, Ida und Frederike bringen Blumenzwiebeln in die Erde. Quelle: Dirk Wirausky

Schülerinnen sammeln Geld für Gerätebox

Doch die Elf- und Zwölfjährigen sind nicht nur fleißige Gärtnerinnen, sie haben auch gesammelt – für eine Gerätebox zum Verstauen von Schubkarre, Scheren, Schaufeln und Harken. „So etwas fehlt uns im Garten“, sagt Wicke. Bisher müssten Gerätschaften immer mitgebracht werden. Das soll sich ändern, fanden die Sechstklässlerinnen. Montags und freitags sind sie deshalb in der Innenstadt unterwegs und bitten die Passanten dezent um eine Spende. 376 Euro sind bereits zusammengekommen. Benötigt würde laut Wicke etwa 800 Euro.

Neben den Kindern helfen auch Hans-Joachim und Hannelore Trieloff regelmäßig und erledigen Arbeiten auf der Fläche. Gerade in der Corona-Pandemie sei der Alte Garten fast wie ein Paradies, sagen sie. Und ein durchaus beliebter Anlaufpunkt. Radfahrer oder Ausflügler hätten Station gemacht und auf dem Areal gepicknickt, berichtet das Ehepaar.

Dieses Mal hat Hannelore Trieloff neben kleinen Leckereien auch 50 Blumenzwiebeln mitgebracht. Lange bleiben die jedoch nicht in der Tüte. Die jungen Helferinnen schnappen sich den Beutel und pflanzen die Zwiebeln umgehend ein. Ruhepausen wollen sie schließlich im Alten Garten nicht einlegen. Es gibt schließlich immer etwas zu tun.

