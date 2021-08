Gehrden

Prominenter Gast bei der CDU-Wahlkampfveranstaltung auf dem Marktplatz: Mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) war einer der hochrangigsten Politiker in Deutschland zu Besuch – allerdings war er nicht persönlich nach Gehrden gekommen, er nahm per Liveschaltung teil.

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“ begrüßte der CSU-Chef die etwa 80 Gehrdener Bürgerinnen und Bürger, die gekommen waren, um das Gespräch des CDU-Bundestagskandidaten Tilman Kuban und des Gehrdener CDU-Spitzenkandidaten Thomas Spieker mit Bayerns Ministerpräsident und Söder zu verfolgen. In seiner 40-minütigen, mitunter sehr persönlichen Ansprache ging Söder vor allem auf richtungsentscheidende politische Themen für Deutschland ein: die Bewältigung der Corona-Krise, Generationenpakt, Digitalisierung, Klimawandel, Außenpolitik.

Spannende Wahl erwartet

Söder und Kuban mahnten mehr Ernsthaftigkeit in der Wahlentscheidungsdebatte an. Es gehe im September um viel mehr als um die ständige Beschäftigung mit Einzelbiografien. Söder erwartet einen spannenden Wahlsonntag. Bayerns Ministerpräsident bezeichnete Kuban als hervorragende Wahl für die Vertretung des Wahlkreises Hannover-Land in Berlin. Tilman Kuban lud Söder ein, bei seiner nächsten analogen Reise in den Norden im Calenberger Land Station zu machen.

Thomas Spieker war sehr angetan von dem Auftritt Söders. „Es hat sich sehr volksnah und locker gegeben“, sagte Spieker.

Von Dirk Wirausky