Gelungene Premiere mit ausgezeichneten Ergebnissen: Am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) haben die Schüler aus dem zwölften Jahrgang zum ersten Mal die vier besten Facharbeiten aus dem zweiten Semester präsentiert. David Thomas, Finja Hermanns, Julia Bühmann und Jan Schröder stellten in der Aula vor allen Schülern des Jahrgangs sowie vor der Schulleitung und den Seminarfachlehrern ihre vorab jeweils als besonders gut eingestuften Werke vor. Nach einer mit Spannung erwarteten Abstimmung kürte die Versammlung Schröder zum Sieger der Präsentation. Als Hauptpreis erhielt er einen Gutschein der Buchhandlung Lesezeichen.

Wie das MCG berichtet, hatten die Lehrer der vier Seminarfächer eine Vorauswahl getroffen: Aus jedem Fach wurde für die Präsentationsveranstaltung jeweils eine der Arbeiten ausgesucht, die die Schüler aus dem 12. Jahrgang im zweiten Semester angefertigt hatten. Das habe für eine große thematische Vielfalt gesorgt. So schilderte David Thomas in seinem Vortrag die Folgen des Klimawandels. Finja Hermanns erläuterte am Beispiel von Lego, wie Spielzeugproduzenten ganz bewusst geschlechtsspezifische Rollenmodelle vermitteln, um ihren Absatz zu steigern. Im dritten Vortrag zeigte Julia Bühmann die Folgen einer Demenzkrankheit für die Betroffenen und ihre Familien auf.

Schulleitung von allen vier Arbeiten beeindruckt

Den größten Eindruck hatte beim Publikum am Ende jedoch Jan Schröder mit seinem Abschlussvortrag hinterlassen: Er erläuterte, wie die Umlaufbahnen von zwei kugelförmigen astronomischen Objekten – wie etwa von einem Planeten und der Sonne – berechnet werden können. Dabei sei es Schröder gelungen, ein mathematisch sehr anspruchsvolles Thema anschaulich und packend zu präsentieren, berichtete die Schule nach der Veranstaltung. Der stellvertretende Schulleiter Christian Steinert habe sich aber von allen vier Kandidaten äußerst beeindruckt gezeigt – sowohl von der inhaltlichen Qualität als auch von den gezeigten Präsentationsfertigkeiten.

Bei der Abstimmung setzte sich Schröder als Sieger durch und gewann die Präsentation der besten Facharbeiten. Zuvor hätten die Moderatorinnen Hanna Robbers und Michel Piegsa lebendig und humorvoll durch die Veranstaltung geführt, lobte das MCG.

