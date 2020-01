Gehrden

Kaum ein Platz ist beim traditionellen Neujahrsempfang im Gehrdener Bürgersaal leer geblieben. Einmal mehr konnte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Thomas Spieker mit einem prominenten Redner aufwarten: Niedersachsens ehemaliger Ministerpräsident und jetziger Europaabgeordneter David McAllister war zu Gast.

Rund 70 Bürger sind zum Neujahrsempfang der Gehrdener CDU mit Gastredner David McAllister gekommen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Doch auf ihn mussten die etwa 90 Gäste geduldig warten. McAllister hatten seinen Anschlussflug von Frankfurt nach Hannover verpasst und traf mit mehr als einer Stunde Verspätung am Burgberg ein. Der CDU-Politiker blickte in seiner Rede zunächst auf die Europawahl Ende Mai 2019 zurück, die in allen Mitgliedsstaaten eine höhere Wahlbeteiligung gebracht habe. In Deutschland sei sie um knapp zehn Prozent gestiegen.

David McAllister bricht bei seinem Vortrag eine Lanze für die EU. Quelle: Heidi Rabenhorst

Wahl hat „Durchmarsch der Extremisten“ verhindert

„Die Menschen wissen, dass wir in unruhigen Zeiten leben, sie wissen, dass wir in geostrategischen sich verändernden Zeiten leben“, sagte der Christdemokrat. Spätestens der Brexit im Jahr 2016 sei der Weckruf für alle Menschen in Europa gewesen, dass das friedlich vereinte Europa keine Selbstverständlichkeit sei, sondern von Generation zu Generation bestätigt werden müsse. Der befürchtete Durchmarsch der Extremisten, der Antieuropäer, der Populisten, so McAllister, sei Ende Mai verhindert worden – und zwar deshalb, weil überall in Europa Menschen aufgestanden seien und sich an der Europawahl beteiligt hätten.

In seinen Ausführungen unterstrich McAllister die wichtige Rolle Deutschlands in der EU. „Als Garant für den Wohlstand in Deutschland ist eine starke Rolle des größten Mitgliedstaates innerhalb der Union notwendig“, sagte der Europapolitiker aus Bad Bederkesa. Die EU mit ihren Errungenschaften wie Freizügigkeit, Binnenmarkt und natürlich Frieden sei nach wie vor eine Erfolgsgeschichte, betonte er. Der Fokus müsse jedoch mehr auf eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gelegt werden.

McAllister fordert mehr Solidarität mit Flüchtlingen

Der CDU-Politiker forderte mehr Solidarität anderer EU-Länder ein, wenn es um von Krieg und Tod bedrohte Flüchtlinge gehe. Den Brexit hält McAllister für einen verheerenden Fehler mit schwerwiegenden Konsequenzen für das Vereinigte Königreich. „Wir bedauern diese Entscheidung zutiefst, werden sie aber natürlich respektieren und akzeptieren“, sagte der in Berlin als Sohn eines schottischen Vaters und einer deutschen Mutter geborene Politiker.

Die europäische Union habe bei den Verhandlungen in den vergangenen drei Jahren immer eine konstruktive Rolle gespielt. „Und wir haben auch jede Pirouette im britischen Unterhaus mit entsprechend englisch steifer Oberlippe ertragen“, sagte McAllister.

Nach dem teilweise recht emotionalen Vortrag nahm sich der bürgernahe Politiker trotz der fortgeschrittenen Stunde - es war weit nach 22 Uhr - noch Zeit für Fragen und persönliche Gespräche.

Auch zu später Stunde beantwortet David Mc Allister (links) noch Fragen. Thomas Spieker freut sich darüber. Quelle: Heidi Rabenhorst

So lernte er die 19-jährige Alice von Lenthe kennen, die am 1. Februar in seinem Brüsseler Büro ein dreimonatiges Praktikum beginnt. „Ich freue mich schon sehr auf die Zeit in Brüssel. Und dass ich David McAllister hier in meiner Heimatstadt vorab schon persönlich kennenlerne, ist natürlich super“, sagte die Jugendliche.

David McAllister lernt Alice von Lenthe kennen, die im Februar in seinem Brüsseler Büro ein dreimonatiges Praktikum beginnt. Quelle: Heidi Rabenhorst

David McAllister (links) und Thomas Spieker beim Neujahrsempfang. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst