Gehrden

Im Programm sind nicht nur Filme aller möglichen Genres, Klassiker und Kinderserien. Zahlreiche Patienten entscheiden sich auch für klassische Musik oder Naturdokumentationen. Im Klinikum Robert Koch in Gehrden hat sich nach einer einjährigen Probezeit bei Operationen mit örtlichen Betäubungen eine medizinische Videobrille als wirksamer Ersatz für Beruhigungsmittel erwiesen. Der Förderverein finanziert daraufhin nun den weiteren Einsatz. „Vor allem bei älteren Patienten erspart die mediale Ablenkung die Nebenwirkungen von Tabletten“, sagt die Chefärztin der Anästhesie, Barbara Lehmann-Dorl.

Die medizinische Videobrille ist für Operationen zugelassen. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir müssen nur noch entscheiden, ob wir den Leihvertrag um ein weiteres Jahr verlängern oder das Spezialgerät ganz kaufen“, sagt der Fördervereinsvorsitzende Manfred Mücke. Er verweist vor diesem Hintergrund auf die erheblichen Kosten. Eine einzige Jahresmiete betrage rund 3500 Euro. Der Kaufpreis wäre etwa das Fünffache. Einfach nur eine gewöhnliche VR-Brille aus einem Technikfachmarkt anschaffen und den Youtube-Kanal aufrufen, sei nicht möglich. „Das Gerät muss für den Einsatz im OP-Saal eine medizinische Zulassung haben“, begründet Mücke den hohen Kostenfaktor.

„Das Gerät wird von den Patienten sehr gut angenommen“

Die Anästhesie-Chefärztin Lehmann-Dorl berichtet von den guten Erfahrungen in der einjährigen Probezeit. Wer vor einer Operation mit lokaler Betäubung sehr aufgeregt sei, könne natürlich trotzdem ein Beruhigungsmittel bekommen, betont Lehmann-Dorl. Sehr oft werde auf dieses Angebot aber auch verzichtet und stattdessen die Videobrille als Ablenkung oder Entspannungsmittel bevorzugt. Erst kürzlich habe eine 16-jährige Patientin für die Zeit eines Eingriffs mit örtlicher Betäubung am Bein eine US-amerikanische Filmkomödie ausgewählt, erzählt die Chefärztin. Durch die visuelle und akustische Ablenkung der Videobrille werden demnach bei Operationen nachweislich weniger Arzneimittel verabreicht, die angstlösend, beruhigend, schlaffördernd und muskelentspannend wirken.

Die neue Videobrille kommt bei Operationen mit örtlicher Betäubung zum Einsatz. Quelle: Klinikum Robert Koch

Lehmann-Dorl verweist auch auf einen wichtigen Vorteile des Gerätes in Zeiten der Corona-Pandemie. Weil es bei Vollnarkosen intensiveren Kontakt zu den Atemwegen gebe, sei es naheliegend, dass wegen der drohenden Ansteckungsgefahren stattdessen vermehrt nur einzelne Körperregionen betäubt würden. Die sogenannte Regionalanästhesie ermögliche dann den Einsatz der VR-Brille. Deshalb habe das Klinikum die Ausleihe für ein Jahr als Test beantragt und freue sich über die Möglichkeit, das Gerät mit Unterstützung des Fördervereins weiterhin einzusetzen.

Der Verein unterstützt das Krankenhaus seit 1999 mit Neuanschaffungen, die im Klinikumsbudget nicht inbegriffen sind. Für Investitionen stehen die Beiträge von rund 300 Mitgliedern und Spenden zur Verfügung. Die Gesamtfördersumme sei seit der Gründung auf mehr als 400.000 Euro angestiegen, sagt der Vorsitzende Mücke.

Verein schafft auch Kapnographen an

Erst kürzlich hatte der Verein für das Klinikum auch einen sogenannten Kapnographen im Wert von rund 1000 Euro angeschafft. Das kleine Gerät bestätige beim notfallmäßigen Einsatz eines Beatmungsschlauches in der Lunge über eine CO2-Messung den richtigen Sitz des Schlauches, sagt Lehmann-Dorl. In modernen Narkosegeräten in OP-Sälen sei diese Vorrichtung zwar integriert. Beim mobilen Intubieren in einem Notfall wie etwa im Kreißsaal sei der Kapnograph aber eine wichtige Hilfe.

Von Ingo Rodriguez