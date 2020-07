Gehrden

Zunehmende Hilfsbereitschaft und neue Höchstwerte: Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Gehrden verzeichnet nach dem Umzug vom Bürgersaal in die Festhalle Rekordwerte bei den Blutspendeterminen. Das hat die DRK-Ortsvereinsvorsitzende Andrea Nitsch nach der Aktion am Montagabend mit großer Freude festgestellt. „Bei der Blutspende im Mai waren ja schon 125 Teilnehmer. Jetzt waren es wieder 115 Spender“, berichtete sie.

Der deutliche Unterschied: Im Bürgersaal seien bei den regelmäßigen Termine in der Vergangenheit maximal bis zu 80 Spender gekommen. Zurzeit aber registriere der DRK-Ortsverein trotz der strengen Corona-Regeln eine deutliche Zunahme. „Offenbar ist die Hilfsbereitschaft größer als die Angst vor einer möglichen Ansteckung“, zog Nitsch ihre ganz persönliche Bilanz.

Strenge Corona-Auflagen schrecken Spender nicht ab

Eine erneute Teilnehmerzahl im dreistelligen Bereich hatte sich am Vortag schnell abgezeichnet. Nach nicht einmal zwei Stunden hatte DRK-Helfer Gerhard Neuhäuser an der Anmeldung bereits von rund 40 Bürgern den Blutspendeausweis entgegengenommen. Dabei sind die zu beachtenden Regeln wegen weiterhin drohender Corona-Infektionen streng: Ein Mund-Nasen-Schutz ist durchgehend Pflicht. Noch vor dem Betreten der Festhalle mussten die Freiwilligen in der Warteschlange die Mindestabstände einhalten. Nach und nach bat Helfer Manuel Rudolf dann die Blutspender herein, um zunächst einmal ihre Körpertemperatur zu messen. „Wer Fieber oder Symptome hat, wird nach Hause geschickt“, sagte Rudolf.

Manuel Rudolf misst bei Gisela Gehrmann die Körpertemperatur. Quelle: Ingo Rodriguez

Bei den Teilnehmern der Blutspende war von einer Furcht vor einer Corona-Infektionen indes nichts zu spüren. Schlange stehen, Temperatur messen, Verpflegungstüte anstatt Büfett: Das alles machte offenbar niemandem Probleme. „Die strengeren Auflagen sind mir egal“, sagte der 45-jährige Jan Leven aus Lemmie. Er versuche, zwei- bis dreimal pro Jahr Blut zu spenden. Angst vor einer Corona-Ansteckung habe er nicht.

Festhalle ist für das Einhalten der Mindestabstände geeigneter

In die Festhalle war das DRK bereits im Mai umgezogen. „Der Standort ist größer als der Bürgersaal, deshalb lassen sich die Sicherheitsabstände besser einhalten“, sagte Nitsch. Und: „Eingang und Ausgang sind getrennt.“ Trotzdem hatte das DRK die Aktion wegen möglicher Wartezeiten um eine halbe Stunde verlängert.

Vor der Festhalle warten die Blutspender mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand auf ihren Einlass. Quelle: Ingo Rodriguez

Nitsch hatte sich am Ausgang postiert, um den Freiwilligen nach ihrer Spende eine Versorgungstüte mit auf den Weg zu geben – mit einem Schokoriegel, Erdnüssen, belegtem Brötchen, Apfel, Saft oder Wasser. „Das kommt gut an.“ Vermisst werde von etlichen Spendern aber das Klönen beim gemeinsamen Essen an einem Tisch.

Die DRK-Vorsitzende Andrea Nitsch (links) verteilt mit Jutta Beier an Blutspenderin Brigitte Faillaci als Ersatz für das Büfett die Verpflegung zum Mitnehmen. Quelle: Ingo Rodriguez

DRK denkt über dauerhaften Umzug nach

Dass zuletzt trotzdem deutlich mehr Menschen gekommen sind, ist für Nitsch ein Zeichen zunehmender Hilfsbereitschaft in Krisenzeiten. Trotzdem denke das DRK darüber nach, den Standort auch langfristig in die Festhalle zu verlegen. Der zusätzliche Platz eigne sich hervorragend, sagte sie.

