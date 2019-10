Northen

Die Region plant an der Regionsstraße in Northen zur Sicherheit der Radfahrer zwei bauliche Veränderungen: einmal am Ortseingang von Everloh kommend und einmal am Ortseingang aus Richtung Lenthe. „Dort sollen im kommenden Frühjahr Bauwerke entstehen, die es den Radfahrern ermöglichen, die Hannoversche Straße sicherer zu überqueren“, teilte Ortsbürgermeister Friedhelm Meier am Montagabend bei der Sitzung des Northener Ortsrates mit.

So soll aus Richtung Everloh in Höhe des letzten Grundstücks auf der linken Seite eine Querungshilfe gebaut werden. Fahrradfahrer sollen dort vom Radweg aus auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln können. Auf dieser Seite ist zum Teil bereits ein Streifen angelegt. Am Ortseingang von Lenthe aus kommend, werde nun umgesetzt, was der Ortsrat schon seit Jahrzehnten fordere, sagte Meier: Nämlich eine Verengung der Fahrbahn durch den Bau einer Schikane, um Autofahrer auszubremsen.

Harenberg ist Vorbild für geänderten Verkehr

In Richtung Lenthe wird der schon vorhandene Schutzstreifen für Radfahrer zu einem ordentlichen, etwa zwölf Meter langen Stück Fahrradweg umgeändert. Von dort kann der Fahrradfahrer dann sicher auf die andere Seite wechseln. Beispiele für diese Art der Verkehrsführung gibt es im benachbarten Harenberg.

Die Umbauarbeiten sind Teil des Bundeswettbewerbs Klimaschutz durch Radverkehr. Dafür erhält die Region Fördergelder. Northen ist nicht die einzige Ortschaft, die davon profitiert. „In Lenthe und Everloh stehen ebenfalls solche Maßnahmen an“, berichtete Meier. Die Region hat jetzt mit den Planungen dafür begonnen. Meier strebt diesbezüglich einen Austausch mit seinen Kollegen Gisela Wicke aus Everloh und Jürgen Ermerling aus Lenthe an. Für sinnvoll hält er eine gemeinsame Informationsveranstaltung, weil es alle drei Dörfer betreffe.

Ortsrat berät über Bücherschrank

Ein weiteres Thema bei der Sitzung war die Anschaffung eines öffentlichen Bücherschranks. „In welcher Form dies sein wird, steht noch nicht fest“, so Meier. Genauere Informationen dazu habe sich Rainer Nixdorf eingeholt. Gesprochen werden müsse jetzt nicht nur über die Finanzierung, sondern auch über den Aufstellungsort und über ein Betreuungskonzept. „Allein so einen Bücherschrank aufzustellen, bringt nichts. Da muss schon jemand mal reinschauen, sortieren, auch mal Schund rausnehmen oder entsprechende Bücher rein tun“, meinte der Ortsbürgermeister.

