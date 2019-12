Gehrden

Früher war zwar mehr Lametta, aber es muss ja heute auch nicht mehr alles so wie in alten Zeiten sein. „Der Wunsch unserer Gäste ist, dass wir bei unserer Weihnachtsfeier weniger Programm als in den vergangenen Jahren haben. Dadurch bleibt mehr Zeit, sich auch mal zu unterhalten, sonst hetzt man so von Auftritt zu Auftritt“, sagt Andrea Nitsch, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Gehrden.

Lieder und eine plattdeutsche Geschichte

Der Verein hat jetzt im Bürgersaal des Rathauses seine Weihnachtsfeier ausgerichtet – gemeinsam mit der Stadt Gehrden. Natürlich gab es aber nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern doch auch einige Darbietungen. Bekannte Lieder wie „Alle Jahre wieder“, „Macht hoch die Tür“ oder „Stille Nacht, heilige Nacht“ waren an dem Nachmittag zu hören, begleitet am Klavier von Johann Schaper.

Klaus Achilles, der beim Ortsverein die monatliche Plattdeutsche Stunde leitet, trug ein Gedicht in diesem Dialekt vor. Außerdem brachte die Flötengruppe um Leiterin Evelyn Jacobs die rund 150 Besucher in eine besinnliche Stimmung. Die komme im Bürgersaal am besten auf, findet Nitsch. „Wir freuen uns, dass wir im Rathaus sein können – hier fühlen wir uns wohl“, sagt die Vorsitzende. Bis 2015 fand die Weihnachtsfeier noch in der Festhalle an der Grundschule statt.

Benefizkonzert im Februar

Die nächste größere Veranstaltung des Ortsvereins steht am 14. Februar auf dem Programm. Dann lädt das DRK zum Benefizkonzert „Woodless“ ein. Ab 19 Uhr tritt im Bürgersaal des Rathauses das Große Blechbläserensemble des Heeresmusikkorps Hannover auf. Der Erlös des Konzerts kommt dem Jugendrotkreuz der Region Hannover sowie in Gehrden dem Jugendpflege-Förderverein Jupa & Friends zugute. Karten kosten an der Abendkasse 16 Euro, im Vorverkauf 14 Euro. Tickets sind vorab erhältlich bei der Buchhandlung Lesezeichen oder bei Andrea Nitsch unter Telefon (05108) 879620.

Von Stephan Hartung