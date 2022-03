Gehrden

Die Zahl der Jungen und Mädchen, die für das nächste Schuljahr an der neuen Grundschule der Oberschule (OBS) angemeldet werden, liegt nach Aussagen des Ersten Stadtrates André Erpenbach bei aktuell 33. „Damit können wir wie geplant zwei erste Klassen einrichten“, sagte er. Dazu kommen noch drei Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sowie sechs Flüchtlingskinder aus der Ukraine. „Wir erreichen unsere vorgesehene Zügigkeit“, sagte er kürzlich in der Sitzung des Rates. Die Gehrdener Grundschulen würden demnach im ersten Jahrgang vier Klassen an der Grundschule Am Castrum sowie jeweils zwei Klassen an den Grundschulen OBS und Am Langen Feld einrichten.

Zuvor hatte Nina Grote (Bündnis 90/Die Grünen) genau das bezweifelt. Nach ihren Informationen müsse die Grundschule Am Castrum, die durch die Gründung einer neuen Grundschule entlastet werden soll, im nächsten Schuljahr mit fünf ersten Klassen rechnen. Damit würde die Schule ihre Kapazitätsgrenze überschreiten. Diese Gefahr sieht Erpenbach jedoch nicht.

„Wir schwanken zwischen vier und fünf Klassen“

Nina von Zimmermann ist dagegen skeptisch. Aktuell gebe es 140 Anmeldungen. Um vierzügig zu sein, müssten 45 Jungen und Mädchen an der neuen Grundschule OBS angemeldet werden, ansonsten werde es eng am Castrum, sagte die Leiterin der Grundschule Am Castrum. „Im Moment schwanken wir zwischen vier und fünf Klassen“, sagte sie. Eine unbekannte Größe sind die sogenannten Flexi-Kinder. Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September vollenden, haben die flexible Möglichkeit, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Da sei noch Bewegung drin, so von Zimmermann.

Hinzu komme, dass die Grundschule auch Kinder aus der Ukraine beschult. Zurzeit seien es fünf. „Doch die Zahl wird steigen“, meinte von Zimmermann. Die Schule versuche darauf flexibel zu reagieren. Um Platz zu schaffen, solle möglicherweise der PC-Raum aufgelöst werden.

Bis zur 48 Kinder an der neuen Grundschule

Der Rat der Stadt Gehrden hatte kürzlich entschieden, dass der Oberschule Gehrden eine zweizügige Grundschule angegliedert wird. Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien mit zwei ersten Klassen. Grund dafür ist unter anderem, dass aufgrund der steigenden Schülerzahlen die Grundschule Am Castrum nicht mehr genügend Räume hat, um alle Grundschülerinnen und Grundschüler aufzunehmen. Ferner will die Verwaltung mit der neuen Grundschule mehr Betreuungsplätze am Nachmittag für Grundschulkinder, deren Eltern berufstätig sind, anbieten.

Das Ziel ist es, im Schuljahr 2022/2023 bis zu 48 Mädchen und Jungen in der Grundschule OBS einzuschulen. Die Grundschule OBS wird im gebundenen Ganztag montags bis donnerstags jeweils von 7.50 bis 15.30 Uhr und freitags bis 13 Uhr die Kinder betreuen und soll auch den Bedarf einer nachschulischen Betreuung mit abdecken. Laut Verwaltung sei dies das einzige verlässliche Betreuungsangebot der nächsten Jahre. Alle Kinder könnten deshalb dort angemeldet werden. Falls die Anmeldungen die Zahl der Schulplätze übersteigen, entscheidet die Bedürftigkeit.