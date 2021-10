Gehrden

In der Gehrdener Innenstadt gibt es nun auch ganz offiziell einen neuen Ort der Begegnung: Sieben Jahre nach dem Planungsbeginn haben die Mitglieder des Trägervereins in der Fußgängerzone feierlich den Mehrgenerationen-Treff eröffnet. Zu dem Festakt kamen zahlreiche Besucher und Ehrengäste. Sie informierten sich in entspannter Atmosphäre über die Angebote des Vereins und besichtigten die umgebauten Räume.

„Willkommen bei uns“ – mit dieser gemeinsam ausgerufenen Begrüßung gaben die zehn Mitglieder der sogenannten Aktivengruppe im neuen Veranstaltungsraum den Startschuss und baten zum Rundgang in den Räumen eines ehemaligen Versicherungsbüros. Im neuen Veranstaltungsraum hatte die Vorsitzende des Trägervereins Mehrgenerationenhaus Gehrden, Gisela Wicke, zuvor noch einmal auf die Entstehungsgeschichte zurückgeblickt.

Wicke erinnerte an das erste Treffen mit der Leiterin eines Pattenser Mehrgenerationenprojektes im Gehrdener Ratskeller. Elisabeth Steffens aus der Aktivengruppe beschrieb die Anfänge noch genauer: „Damals hatten sich nach dem Infogespräch schon viele Interessenten in eine Liste für eine Planungsgruppe eingetragen“.

Gisela Wicke stellt den Besuchern die Angebote vor. Quelle: Ingo Rodriguez

Verein überwindet zahlreiche Hürden

Welche Hürden die Initiatoren seitdem überwunden haben, wird an den weiteren Entwicklungsschritten deutlich: Nach der Vereinsgründung im Jahr 2016 wurden zwar bereits ein Reparaturcafé und Vorträge an unterschiedlichen Standorten angeboten. Die Suche nach eigenen Räumen stieß jedoch auf Hindernisse. Einen unterschriftsreifen Mietvertrag für Räume im Neubau des sogenannten Gehrke-Hauses gab der Verein nach langen Bauverzögerungen entnervt zurück. Für die stattdessen im Jahr 2020 angemieteten Räume in der gegenüberliegenden Immobile am Steinweg gab es dann Verzögerungen beim Antrag für den Umbau. „Trotzdem haben wir seit Juni in gebremster Form und nach Corona-Vorgaben mit unseren Angeboten begonnen“, sagte Steffens.

Lesen Sie auch Erste Angebote: Team im Mehrgenerationen-Treff Gehrden legt los

Die Frau aus dem inzwischen mehr als 60 Mitglieder zählenden Trägerverein verwies noch einmal auf das Finanzierungsmodell: „Wir bringen die Miete aus eigener Kraft auf“, betonte Steffens. Der Verein lebe von den Beitragszahlungen und setze auf Mitgliederwerbung. Außerdem gehören Eintrittsgelder für Veranstaltungen, aber auch Spenden und Sponsoren zum Finanzplan. „Wir setzen aber auf viel ehrenamtliches Engagement, um die Angebote zu realisieren“, sagte Steffens.

Schon viele Angebote

Welche Angebote schon jetzt zum Programm im Mehrgenerationen-Treff zählen, hatte die Vorsitzende Wicke den geladenen Gästen berichtet: Reparaturcafé, Spieletreff, Hausaufgabenprojekt, Filmgruppe, Großelternvermittlung, integrativer Elterntreff, Vorträge für Geist und Körper, intuitives Malen. Geplant sind auch noch eine Eltern-Kind-Gruppe, weitere Kunstausstellungen, Tanzveranstaltungen und Konzerte.

Zu den Gratulanten zählten neben Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie Förderern auch Mitglieder des Jugendparlaments. „Wir werden uns weiterhin für die Weiterentwicklung des Mehrgenerationen-Treffs engagieren und einbringen“, sagte Tobias Butzer. Weil es in Gehrden bislang zu wenig Angebote für Jugendliche gebe, sei der Treffpunkt von großer Bedeutung.

Zahlreiche Besucher schauen sich die Räume des neuen Treffs an. Quelle: Ingo Rodriguez

Bei der mit Musik und Kinderaktionen umrahmten Eröffnungsfeier fasste der Leiter der Calenberger Musikschule, Alfons Schleinschock, eine vielfach geäußerte Meinung zusammen: „Das ist ein Ort zum Wohlfühlen“, sagte er. Die Musikschule wolle sich künftig ebenfalls einbringen. „Im Treffpunkt wird es bestimmt tolle Auftrittsmöglichkeiten für Musikschüler geben“, so Schleinschock.

Von Ingo Rodriguez