Gehrden

Es ist ein Meilenstein in der Geschichte des noch jungen Vereins: Zweieinhalb Jahre nach seiner Gründung hat der Verein Mehrgenerationenhaus Gehrden nun endlich sein erstes eigenes Domizil – mitten in der Gehrdener Fußgängerzone. In den Räumen eines früheren Büro-Komplexes am Steinweg soll schon bald eine Begegnungsstätte eröffnet werden – ein Treffpunkt für Familien, Senioren, Alleinerziehende, Kinder, Menschen mit Migrationshintergrund und Alleinstehende. Seit Anfang Februar ist der Verein Mieter der Räume. „Der Vertrag ist unterschrieben, es muss aber noch umgebaut werden“, sagt die Vorsitzende Gisela Wicke.

In dem früheren Versicherungsbüro am Steinweg entsteht das erste Mehrgenerationenhaus in Gehrden. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Verein kommt seinem großen Ziel damit immer näher: In dem geplanten Mehrgenerationenhaus sollen künftig offene Treffen, Kinderbetreuung, Kurse, Vorträge und Kulturveranstaltungen angeboten werden. „In der nächsten Woche stellen wir den Bauantrag für die Umgestaltung, im Juni oder Juli wollen wir die Eröffnung feiern“, sagt Wicke und bittet zu einem Rundgang. Im Eingangsbereich des künftigen Treffpunkts geht es schon jetzt sehr lebhaft zu. Gerade erst ist eine kleine Schülergruppe in den lichtdurchfluteten Räumen angekommen und freut sich über warmes Mittagessen. „Unsere Hausaufgabenbetreuung darf die Räume schon nutzen, aber das ist eine Ausnahme, weil es keine öffentliche Veranstaltung ist“, betont Wicke.

Eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder aus der Grundschule Am Castrum darf die Räume bereits nutzen. Quelle: Ingo Rodriguez

Wegen Verzögerungen beim Gehrke-Neubau wird Fördergeld gestrichen

Für den Verein endet eine lange Zeit des Wartens. Ursprünglich war geplant, das erste Gehrdener Mehrgenerationenhaus im Neubau des gegenüberliegenden Gehrke-Hauses zu eröffnen. Bauverzögerungen machten dem Verein aber einen Strich durch die Rechnung. „Es gab schon Entwürfe für einen Mietvertrag und Einzugstermine, aber wegen der langen Bauarbeiten hat sich alles zerschlagen“, erzählt Wicke. Wegen des geplatzten Einzugs sei sogar ein für 2019 bereits genehmigtes Fördergeld in Höhe von 12.000 Euro verfallen.

Nun ist der Verein aber nur etwa 30 Meter entfernt gut untergekommen. „Eine Versicherung ist ausgezogen, weil sie mehr Platz benötigte. Die Räume standen leer: Es hat alles gepasst“, sagt Wicke. Der Verein könne künftig in dem früheren Versicherungsbüro rund 235 Quadratmeter Fläche nutzen – in drei Räumen unterschiedlicher Größe. Dazu kommen laut Wicke ein breiter Flur sowie ein großzügiger Eingangsbereich. Im hinteren Bereich zeigt sie den Platz für eine neue Einbauküchenzeile. Dort soll künftig gemeinsam gekocht werden.

Vor der Eröffnung muss umgebaut werden

Doch bevor es so weit ist, gibt es für den Verein noch viel zu tun: Wicke bittet über einen Hintereingang – vorbei an Toiletten – in den Verkaufsraum eines früheren Marktes für Schnäppchenartikel. Dort soll eine Leichtbauzwischenwand eingezogen werden. Später soll dieser Raum dann über einen Durchbruch mit dem alten Bürotrakt verbunden werden. „Das wird der große Raum für unsere offenen Treffen und das Frühstücksbüfett“, sagt Wicke.

In einem hinteren Bereich früherer Verkaufsmärkte soll ein großer Raum mit künstlichem Tageslicht für offene Treffen entstehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Bevor in dem Gebäude öffentliche Veranstaltungen möglich sind, müsse der Verein auch zusätzliche sanitäre Anlagen mit Behinderten-WC einbauen. Abhängig von der Finanzlage sei es später möglich, auch die Kellerräume anzumieten. „Dort könnte ein Treffpunkt für Jugendliche entstehen“, sagt Wicke. Unmittelbar nach der Eröffnung sollen auch das beliebte Repair-Café des Vereins und weitere Aktionen der Mitglieder im neuen Domizil angeboten werden.

Verein benötigt noch mehr Mitglieder

Dann kündigt die Vorsitzende weitere Mitgliederwerbung an. „Bislang haben wir 61 Mitglieder, aber es sollen möglichst 200 werden“, sagt sie. Der Hintergrund: Ein Teil der Mietkosten soll mithilfe der Beiträge finanziert werden. Zum bisherigen Finanz- und Betriebskonzept gehören aber auch Förderzuschüsse, Spenden, Veranstaltungseinnahmen, Beiträge für die Kinderbetreuung und Nutzungsgebühren für die Raumvermietung.

In dem früheren Bürokomplex soll entlang der Innenwand (rechts) noch ein Durchbruch zu einem großen Versammlungsraum entstehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Für die Hausaufgabenbetreuung hat der Verein übergangsweise kostenlose Möbel gefunden: „Aus der Grundschule Benthe gab es eine ganze Reihe von ausgemusterten Tischen und Stühlen“, sagt Wicke. Für den zehnjährigen Viertklässler Omer ist das neue Mehrgenerationenhaus schon vor der Eröffnung ein Glücksgriff: „Es ist viel mehr Platz hier als in den alten Räumen der Oberschule“, sagt er und grinst zufrieden.

Gisela Wicke und der Verein wollen das neue Mehrgenerationenhaus nach dem Umbau etwa im Juni oder Juli offiziell eröffnen. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez