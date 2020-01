Gehrden

Aus noch unbekannten Gründen ist am Sonntagmittag ein 42-jähriger Autofahrer aus Hannover mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße 232 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt, das Fahrzeug geriet nach dem Aufprall in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach Mitteilung der Polizei war der 42-Jährige gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto von der Bundesstraße in Richtung Gehrden unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mercedes schleuderte gegen einen Straßenbaum und begann sofort im Bereich des Motors zu brennen. Als die Gehrdener Feuerwehr am Unfallort eintraf, wurde der verletzte Fahrer bereits vom Rettungsdienst versorgt. Einsatzkräfte unter Atemschutz bekämpften den Brand im Motorraum zunächst mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug. Die Flammen konnten jedoch erst vollständig erstickt werden, nachdem weitere Feuerwehrleute die verbeulte Motorhaube mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet und zusätzlich Löschschaum eingesetzt hatten. Während des Löscheinsatzes und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zeitweise voll für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem älteren Mercedes auf rund 4000 Euro und an dem Baum auf weitere 1000 Euro. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen bis etwa 12.30 Uhr im Einsatz.

Feuerwehrleute ersticken den Brand im Motorraum mit Löschschaum. Quelle: Feuerwehr Gehrden

Von Andreas Kannegießer