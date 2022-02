Gehrden

Es war die erste Seite, die Michael Scherfenberg anfangs gebremst hat. „Ich hatte wirklich Angst davor“, sagt er lächelnd. Angst, dass der Beginn seines Romans nicht gelingt, dass der Einstieg in die Geschichte nicht passt und dass seine Frau keinen Gefallen an den ersten Worten findet. Die Sorge war unbegründet. Seine Frau Maren gab grünes Licht – an einem Strand in der Bretagne.

Und dann sprudelte es regelrecht aus dem pensionierten Französisch- und Geschichtslehrer heraus. Er besorgte sich umgehend ein Schreibheft und schrieb die ersten Seiten seines Romans. „Gwenn ha Du – Die Farben der Bretagne“ ist der Titel. Gwenn ha Du – „weiß und schwarz“ wie die Flagge der Bretagne – soll dem Leser oder der Leserin diese französische Region in ihrer rauen Schönheit näherbringen. Und Scherfenbergs Kriminalfall führt dabei tief in die Vergangenheit eines Landstrichs, der mit seinen keltischen Wurzeln immer schon bei vielen zu einem der besonderen Sehnsuchtsorte in Frankreich zählte. Der Roman spielt in den 1970er Jahren, die der Autor vor Ort selbst erlebt hat. Seine persönlichen Erfahrungen, Recherchen und Interviews mit Zeitzeugen haben ihn zu einem spannenden Portrait der Bretagne inspiriert, die ihn als Region bis heute begeistert.

Denn Scherfenbergs erster Aufenthalt in der Bretagne war der Beginn einer großen Liebe. Eine Liebe, die ihn nicht mehr loslässt. Bis heute reist er gemeinsam mit seiner Frau regelmäßig die 1300 Kilometer nach Westfrankreich. 17-mal war er seit 1977 dort. „Mich faszinieren Land und Leute“, sagt er. Er fühle sich verbunden mit der Region. Das bretonische Leben habe ihn schnell gefangen und regelrecht elektrisiert, sagt er.

Die Geschichte beginnt mit einem Fußballspiel

Streng genommen begann Scherfenbergs Arbeit für den 232-seitigen Roman bereits 1977. Damals war er als Austauschschüler in Guingamp, einer französischen Kleinstadt mit einem großen Herz für den Fußball. EA Guingamp heißt der Verein, der zwischenzeitlich sogar in der höchsten französischen Liga gespielt hat. Und es kommt vermutlich nicht von ungefähr, dass der Roman mit einem Fußballspiel beginnt. Oder besser mit einer Niederlage.

In der Folge spannt Scherfenberg einen großen Bogen: Von der deutschen Besatzungszeit 1940 bis in die Siebzigerjahre. „Ich habe während meines Aufenthalts in der Bretagne gemerkt, wie sehr die Menschen von dieser schweren und demütigenden Zeit geprägt waren“, erzählt der 70-Jährige. Fast jede Familie habe während des Zweiten Weltkriegs Opfer zu verzeichnen gehabt. „Innerhalb kürzester Zeit war dies bei den Gesprächen das beherrschende Thema“, erinnert sich der Gehrdener. Dies hat der gebürtige Wolfenbütteler nun in seinem Buch verarbeitet. Herausgekommen ist eine Mischung aus Zeitgeschichte, Dokumentation, Biografie und fesselndem Kriminalfall. Die Handlungsstränge springen hin und her zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 1977.

Kriminalfall führt in die Vergangenheit

Der Inhalt: Bei ihrem morgendlichen Routinegang finden zwei Beamte der Gendarmerie Nationale auf der bretonischen Kanalinsel Ile de Bréhat eine männliche Leiche am Strand. Niemand scheint den Toten ohne Papiere zu vermissen. Hauptmann Jean-Yves Toudic stößt auf eine Spur, die bis in die dunkle Zeit der deutschen Besatzung zurückgehen könnte. Die junge deutsche Sprachassistentin Kristine Martensen erklärt sich bereit, den Ermittler bei diesem mysteriösen Fall zu unterstützen.

Im Oktober 2019 hat Scherfenberg mit seiner Kriminalgeschichte angefangen. „Corona hat mir in die Karten gespielt; das Leben war ja ausgebremst“, gesteht er. In der Abgeschiedenheit seines Arbeitszimmers im Keller seines Hauses entstand sein Erstlingswerk. Dabei habe er Erinnerungen aus den vielen Treffen mit den Einheimischen zusammengetragen; dazu habe er historische Fotos, eigene Erlebnisse und persönliche Eindrücken wirken lassen. „Der Roman ist zwar fiktiv, aber ich habe wahre Begebenheiten verarbeitet“, so Scherfenberg. Er habe einen Anspruch auf Authentizität. Und wie nah dran sein Buch „am wahren Leben“ ist, ist zu spüren. So als Kristine Martensen das Angebot erhält, Polizistin zu werden; sie antwortet, dass sie lieber an einem Gymnasium unterrichten wolle, aber sich gut vorstellen könne, eines Tages einen Roman zu schreiben.

Spaß am Autorenleben

Die Arbeit habe ihm Spaß gemacht. Da sei es auch schon mal vorgekommen, dass er nachts aufgestanden sei, um einen Gedanken sofort aufzuschreiben. Eine Schreibblockade habe er nicht gehabt. „Und notfalls hat ein Spaziergang zum Gehrdener Berg geholfen“, erzählt der 70-Jährige, der seit 1986 in Gehrden lebt. Unterstützt wurde er bei dem Projekt von seinen drei Kindern. „Sie haben mir bei den technischen Fragen geholfen“, sagt Scherfenberg, der bis 2016 als Lehrer gearbeitet hat – zunächst am St.-Ursula-Gymnasium und dann an der Helene-Lange-Schule in Hannover.

Ein Buch zu schreiben, war für den ehemaligen Lehrer ein Traum. Im Herbst 2019 hat er begonnen, ihn sich zu erfüllen. 28 Monate später konnte er das fertige Buch in den Händen halten. „Das Schreiben war eigentlich kein großes Problem, doch die Organisation, die folgte, um das Buch auch zu veröffentlichen, war mühsam“, sagt Scherfenberg. Sieben Verlage hat er angeschrieben. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen. Sechs hätten sich nicht gemeldet, ein Angebot erschien ihm nicht seriös. Und so hat er seinen Roman über Books on Demand publiziert. „Das ist eine gute Sache für Kleinstautoren“, meint er.

Er sei stolz auf das Buch. „Ich habe mein großes persönliches Ziel bereits erreicht und ein Buch geschrieben“, sagt er. Seine größte Kritikerin, aber auch Unterstützerin ist Scherfenbergs Ehefrau Maren. Sie ist zufrieden mit dem Roman. „Er liest sich gut und behandelt eine interessante und wichtige Thematik“, sagt sie. Und wie geht es weiter? Michael Scherfenberg weiß es noch nicht. Er wolle erst einmal die Resonanz abwarten. Ideen für eine weitere Geschichte habe er allerdings schon. „Ich bin aber noch unentschlossen“, meint er. Demnächst hat Scherfenberg einen „öffentlichen“ Auftritt. Beim Gehrdener Männertreff ist Ende März eine kleine Autorenlesung geplant. „Ich bin gespannt, wie es ankommt“, sagt er.

Michael Scherfenberg Roman, Gehrden Quelle: privat

Info: Das Buch „Gwenn ha Du – Die Farben der Bretagne“ von Michael Scherfenberg hat 232 Seiten und kostet 10,99 Euro. ISBN-13 9783755712657. Es ist im Buchhandel erhältlich.

