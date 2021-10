Leveste

Seit Kurzem gibt es eine neue Möglichkeit, um von Leveste aus andere Orte zu erreichen. Sowohl vor dem Feuerwehrhaus an der Gehrdener Straße als auch vor dem alten Gerätehaus an der Burgdorfer Straße steht nun eine Mitfahrbank, zwei weitere befinden sich in der Kernstadt und in Lemmie. Für den Ortsrat Leveste ist das Projekt damit aber noch nicht abgeschlossen. Die Mitglieder entwerfen nun einen Flyer, mit dem sie das Angebot bewerben wollen.

„Die Mitfahrbank ist ein wichtiger Schritt für die Mobilität“, sagt Ortsbürgermeister Michael Passior. Da die Busse nicht so oft fahren würden, seien die neuen Haltepunkte im Ort vor allem für ältere Einwohnerinnen und Einwohner wichtig. Wie gut die Bänke angenommen würden, müsse man allerdings erst abwarten. Bisher habe er noch niemanden gesehen, der auf eine Mitfahrgelegenheit gewartet habe. „Aber die Bänke stehen ja auch erst seit einer Woche“, sagt Passior.

Ortsbürgermeister will Projekt vorstellen

Sich darauf verlassen, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von alleine das Angebot nutzen, will Passior sich aber nicht. Vielmehr plant er, das Konzept in ortsansässigen Verbänden und in der Kirche vorzustellen. Auch Kästen aus Plexiglas an den zwei Levester Mitfahrbänken, aus denen Interessierte den Flyer entnehmen können, kann er sich gut vorstellen.

Um die Mitfahrbank nutzen zu dürfen, müssen Interessierte mindestens 18 Jahre alt sein. Das Konzept der Region Hannover sieht vor, dass nicht nur zum Ein- sondern auch zum Aussteigen eine Mitfahrbank als Haltepunkt genutzt wird. Diese Informationen sollen auch auf dem Flyer stehen. Außerdem will der Ortsrat die Standorte auflisten und Hinweise zur Versicherung und Haftung geben.

Idee kam aus Leveste

Dass es die Bänke überhaupt gibt, ist dem Ortsrat Leveste zu verdanken. Die Idee für die Bänke kam im Juli 2020 auf. „Wir haben dann einstimmig den Beschluss gefasst, die Bänke aufzustellen“, sagt Passior. Im weiteren Verlauf habe man sich dann auf die vier Bänke im Gehrdener Gebiet verständigt und eine Förderung der Region Hannover in Anspruch genommen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Unterhalt der Bänke sind die Kommunen selbst verantwortlich. In Leveste werden sich die Dorfhelferinnen darum kümmern, die Plätze rund um die Mitfahrbänke sauber zu halten. Da die Bänke aus unbehandeltem Holz gefertigt wurden, entfallen Arbeiten wie etwa ein neuer Anstrich. Und was die langfristige Nutzung betrifft, hat Passior eine ganz pragmatische Sicht: Wenn niemand mitgenommen werden wolle, dann diene die Bank eben zum Ausruhen.

Von Thea Schmidt