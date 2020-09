Gehrden

Sina Bischoff, Victoria von Heyden und Sandra Skolaude schauen auf das Klettergerüst auf dem Spielplatz im Ottomar-von-Reden-Park. Trostlos wirkt die Anlage, obwohl einige Kinder für Leben auf dem Spielplatz sorgen. „Es ist schade, dass aus diesem Platz so wenig gemacht wird“, sagt Sina Bischoff. Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Anlage im idyllischen Park erneuert wird. Es habe zwar Versprechen gegeben, Taten seien jedoch nicht gefolgt.

Neu ist die Diskussion um den Zustand und die Ausstattung der Spielplätze im Stadtgebiet tatsächlich nicht. Vor fünf Jahren hatten sich die damaligen Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Soziales und Senioren sogar eine Vielzahl der Spielanlagen im Stadtgebiet angeschaut. Das Ergebnis war eindeutig: Spielplätze seien genauso wichtig wie Sportflächen.

Außer Antrag nichts gewesen

Eine Station damals war auch die Anlage im Ottomar-von Reden-Park. Die Eltern trugen den Kommunalpolitikern bei dem Ortstermin ihre Wünsche vor. Die Mehrzahl der Spielplätze sei für Kinder im Grundschulalter ausgestattet, lautete die Einschätzung der Väter und Mütter. Es würden Schaukeln und Spielgeräte für Babys und Kleinkinder fehlen, kritisierten die Eltern. Die Politiker versprachen, über einen kinderfreundlichen und größeren Spielplatz für den Park, der der Region gehört, nachzudenken. CDU und Grüne stellten sogar einen Antrag. Der Inhalt: Der Spielplatz im Bereich des Schützenhauses solle um Spielgeräte sowohl für Kleinkinder als auch für größere Kinder erweitert werden. Ziel sei es, einen für alle Altersstufen attraktiven Aufenthaltsort zu entwickeln.

Wünschen sich attraktive Spielflächen im Stadtgebiet: Victoria von Heyden (von links), Sina Bischoff und Sandra Skolaude. Quelle: Dirk Wirausky

Passiert ist seitdem nichts. Sina Bischoff versucht seit gut vier Jahren eine Antwort darauf zu bekommen, warum bislang nichts geschehen ist – ohne Erfolg. Auch der Hinweis seitens der Stadt, dass eigentlich die Region zuständig sei, sei falsch, sagt Bischoff. Dort nämlich habe man ihr mitgeteilt, dass sehr wohl die Stadt Gehrden für die Ausstattung und Erneuerung des Spielplatzes im Von-Reden-Park verantwortlich sei.

„Kinder sind offenbar nicht so wichtig“

Sina Bischoff fehlt dafür das Verständnis. Angeblich sei sogar Geld für eine Umgestaltung in den Haushalt eingestellt worden. „Aber offenbar sind Kinder den Politikern nicht wichtig genug und haben keine Lobby“, sagt sie enttäuscht. Dem pflichten Victoria von Heyden und Sandra Skolaude bei. Und sie erinnern daran, dass Gehrden mit dem Slogan „familienfreundliche Stadt“ werbe. „Dazu gehören auch gepflegte Spielplätze“, sagt von Heyden. Und zwar solche, die alle Altersgruppen miteinander verbinden. „Es gibt im Stadtgebiet keinen Ort, wo sich Kinder und Jugendliche gemeinsam treffen können.“

Das bedauert auch Sina Bischoff. Gerade Kinder hätten eine großen Bewegungsdrang. „Sie brauchen Platz zum Laufen und Toben sowie Raum, um kreativ sein zu können“, sagt sie. Es müssten für die Jungen und Mädchen Anreize geschaffen werden. Der Ottomar-von-Reden-Park sei eigentlich der ideale Ort dafür.

Der zuständige Fachdienstleiter Holger Spohr macht allerdings wenig Hoffnung, dass sich am Ist-Zustand im Park bald etwas ändern wird. Ein Problem seien die hohen Gestaltungsvorgaben der Region. „Aus unserer Sicht stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht“, sagt er. Zudem setze die Stadt aktuell andere Prioritäten. „Und dazu zählen nicht vorhandene Spielplätze.“ Gleichwohl könne er die Mütter verstehen. „Man könnte sich auf der Anlage durchaus mehr wünschen.“

Was die drei Mütter zudem kritisieren: Zwar würden immer neue Baugebiete entwickelt, aber die Infrastruktur wachse nicht mit. „Das merkt man auch in anderen Bereichen“, meint von Heyden.

Neues Klettergerüst an der Kirche

Was im Von-Reden-Park nicht umgesetzt wird, passiert nun zumindest auf dem Gelände der Kirche. Dort wird die Margarethengemeinde Ende Oktober ein großes Spiel- und Klettergerüst aufbauen. Eingeweiht werden soll es bei einem Familiengottesdienst am Reformationstag. Die Idee dafür wurde zusammen mit Müttern erarbeitet. „Endlich entsteht ein Spielort in der Innenstadt als Treffpunkt für groß und klein“, sagt Sandra Skolaude. Auch das sei längst überfällig.

Gerd-Peter Zaake von der Margarethengemeinde zeigt den Entwurf des geplanten Klettergerüsts, das im Oktober auf dem Kirchhof aufgestellt werden soll. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Apropos: 30.000 Euro investiert die Kirchengemeinde in das neue Spielgerät, das auf dem umgestalteten Kirchhof aufgebaut wird. Das Problem: Es fehlt noch Geld. Pastor Wichard von Heyden hofft deshalb auf Spenden. Die Stadt übernimmt die Aufbaukosten des Geräts, das zum Klettern und Toben einladen soll und zugleich in Gestalt und Form auf die Margarethenkirche und deren Treppengiebel hinweist, der wiederum das Stadtwappen prägt.

Zurzeit seien noch etwa 7000 Euro übrig, die finanziert werden müssten, sagt von Heyden. „Wir hoffen auf Unterstützung aus dem Bereich von Eltern und Großeltern, Gewerbetreibenden aber auch von Einzelpersonen, damit dieser Beitrag zum guten Miteinander gelingt“, sagt er. Spenden können an das Kirchenkreisamt Ronnenberg, Kontonummer DE 66 2519 3331 0400 0099 00, Verwendungszweck Spielgerät Gehrden, überwiesen oder im Kirchenbüro in bar abgegeben werden. Zuwendungsbescheinigungen werden ausgestellt.

