Gehrden

Livemusik, Zauberei und Theater: Als alter Gutspark entstanden, verwandelt sich der Gehrdener Ottomar-von-Reden-Park am 34. Entdeckertag am Sonntag, 5. September, in ein lauschiges Picknick-Areal. Proviant und Picknickdecke müssen die Besucher allerdings selbst mitbringen. Für Unterhaltung ist vor Ort auf zwei Bühnen gesorgt. Angeboten werden zwei Veranstaltungsfenster. Vormittags stehen ab 10 Uhr Egon und die Treckerfahrer, Nanos und Jan Jakob & Band auf der Bühne, nachmittags sorgen ab 14 Uhr das jazzige Knut Richter Trio und die Clowndame Floh für Unterhaltung. Zum Abschluss tritt die Theatergruppe Improkkoken auf. Welches Stück am Entdeckertag dabei auf dem Plan steht? Das entscheiden die Besucherinnen und Besucher. Ihre Ideen und Stichworte verwandeln die Improkokken in ein rasantes Theaterstück.

Anmeldung nötig

Entscheiden müssen sich die Besucherinnen und Besucher auch, wann sie im Von-Reden-Park dabei sein wollen: vormittags oder am Nachmittag. Eine Anmeldung ist online auf www.entdeckertag.de nötig. Insgesamt stehen jeweils 300 Plätze zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Es gilt die 3G-Regelung. Voraussetzung für den Besuch der Entdeckertagsziele ist ein Nachweis über die vollständige Corona-Schutzimpfung, die Genesung von Covid-19 innerhalb der vergangenen sechs Monate oder ein negativer Corona-Test, der nicht älter ist als 24 Stunden ist.

Der Entdeckertag gilt als eine der beliebtesten Familienveranstaltungen in der Region Hannover. Mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner erkunden dabei jedes Jahr die Region. Für große und kleine Besucherinnen und Besucher gibt es ein verschiedene Aktionen, Spiele, und Experimenten – Mitmachen und Ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht. In diesem Jahr stehen 24 Tourenziele in der Region, sowie acht im Umland auf dem Programm.

Die Gäste des Regionsentdeckertages können mit Bus und Bahn an die verschiedenen Ziele: Die Tageskarte des Großraumverkehr Hannover (GVH) genügt für eine Zone zum Preis von 6 Euro oder als Gruppen-Tageskarte für fünf Personen zum Preis von 11,20 Euro, um alle Tourenziele zu erreichen. Die Tourenziele eignen sich auch für einen gemeinschaftlichen Ausflug mit dem Rad. Dabei hilft die kostenlose Bike-Citizens-App.

Von Dirk Wirausky