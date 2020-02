Gehrden

„Kaffee and Concert“ heißt das neue Konzert, das sich der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Gehrden für sein Jahreskonzert ausgedacht hatte. Und die Veranstaltung am Sonntagnachmittag im Bürgersaal kam bei den Besuchern offensichtlich gut an. Zu Kaffee und Kuchen lauschten sie Klassikern der Filmmusik, Pop-Hits und Musicalsongs vergangener Jahrzehnten.

Ein furioser Einstieg gelang dem Ensemble unter der Leitung von Christoph Grages mit dem „Police Academy March“ aus der gleichnamigen Filmreihe der Achtzigerjahre. Launig ging es weiter mit der Titelmelodie der früheren TV-Show „Musik ist Trumpf“, an die einige Zuhörer sich noch gut erinnern. Gute Stimmung verbreiteten auch Pop-Hits wie Lou Begas „Mambo No. 5“, Gloria Estefans „Conga“ oder Michael Jacksons „King of Pop“, die das Publikum im Bürgersaal zum mitklatschen anregten.

„Wir wollten das Konzert in diesem Jahr ein bisschen auflockern“, sagte die Leiterin des Musikzuges, Anke Grage. Mit der Resonanz sei sie zufrieden, fast alle Plätze waren besetzt. Vor dem Saal bot der Musikzug eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten an, und für ausreichende Kaffee war ebenso gesorgt.

Die Musiker zeigten, wie vielseitig sie sind und dass der Musikzug-Sound alles andere als altbacken ist. Quelle: Elena Everding

Überzeugen konnten die Musiker auch mit einigen Medleys bekannter Songs: An den californischen Strand entführten sie das Publikum mit den „ Beach Boys“, und Disco-Stimmung kam bei „ Abba“ auf. Filmmusik aus „Der Herr der Ringe“ und Disney-Klassikern spielte der Musikzug ebenso souverän wie ein Medley von Musikstücken aus dem Film „Grease“. Das Publikum zeigte sich begeistert von dem unterhaltsamen Konzert. „Wunderbar!“, war das Fazit von Heinz Struck, und für Stephanie Wenig stand fest: „Wenn die Feuerwehr Musik macht, muss man ja hingehen.“ Passend zum Motto des Konzerts durfte auch ein Klassiker nicht fehlen: „Aber bitte mit Sahne“.

Von Elena Everding