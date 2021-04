Gehrden

Taugt die Heimatdichterin Agnes Miegel als Namenspatin für eine Straße? Miegel steht im Verdacht, eine Stütze des NS-Regimes und eine Verehrerin von Adolf Hitler gewesen zu sein. Zu diesem Ergebnis ist vor fünf Jahren beispielsweise eine vom Bezirksrat von Hannover-Badenstedt eingesetzte Namenskommission gekommen. Die Konsequenz: Der Miegelweg in Hannover wurde in Igelweg umbenannt. Auch in Gehrden ist eine Straße nach Agnes Miegel benannt worden – in der Nähe des Krankenhauses.

Und geht es nach Dirk Tegtmeyer (Die Linke), dann sollten die Politiker darüber nachdenken, ob dies noch angemessen ist. Das zumindest regte er kürzlich im Ausschuss für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr an.

Straße erhielt in den Sechzigerjahren Miegels Namen

In den 1960-er Jahren entstand dort ein Wohnviertel zwischen Schulstraße und Gehrdener Berg. Die Straßen in diesem Wohnviertel erhielten die Namen von Dichtern, unter anderem Hermann Löns und Theodor Storm, aber auch Agnes Miegel. Ob eine Prüfung der Persönlichkeit Miegels hinsichtlich ihrer Aktivitäten während der NS-Zeit stattgefunden habe, sei nicht feststellbar, sagt der Leiter des Stadtarchivs, Hans-Joachim Hentschel. „Im Stadtarchiv Gehrden finden sich zu dieser Namensgebung keinerlei Hinweise“, sagt er.

Fest steht: Agnes Miegel war Mitglied in der NSDAP und trat 1937 auch der NS-Frauenschaft bei. In einem Brief an den Schriftsteller und NS-Sympathisanten Hans Friedrich Blunck schrieb sie 1939 beispielsweise: „Ich traue auf Gott und den Führer, – nicht so kindlich-bequem, wie viele es tun, sondern so, wie man als Deutscher und Ostgermane dem Schicksal vertraut.“ Bis zuletzt hat sie „felsenfestes Vertrauen in den Führer, er wird uns halten“.

Ihre NS-Vergangenheit tabuisierte Miegel, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Bad Nenndorf lebte. Sie bezeichnete sich als unpolitisch und erklärte ihr Eintreten für den Nationalsozialismus mit ihrer Sorge um ihre Heimat Ostpreußen. Gefragt nach ihrer NS-Vergangenheit, gab sie nach 1945 an: „Dies habe ich mit meinem Gott alleine abzumachen und mit niemand sonst.“

Stadt Hannover benannte Weg um

2014 berief die Stadt Hannover einen Beirat aus Fachleuten zur Überprüfung, ob es bei Personen als Namensgeber für Straßen „eine aktive Mitwirkung im Nazi-Regime oder schwerwiegende persönliche Handlungen gegen die Menschlichkeit gegeben hat“. Er regte die Umbenennung der nach Miegel benannten Straße an. Der Beirat bezeichnet sie als „kontinuierlich arbeitende Stütze des NS-Regimes im publizistischen Betrieb der Diktatur seit 1933“. Mit „kriegsverherrlichenden und antisemitischen Schriften“ habe sie sich im „Kielwasser der NS-Ideologie“ bewegt. Nach 1945 habe sich Miegel nicht distanziert. Ihre kulturellen Leistungen ändern nichts daran, dass Miegel den Nationalsozialisten zugejubelt habe, hieß es in der Begründung. 2016 wurde der Miegelweg in Igelweg umbenannt. Straßenumbenennungen erfolgten unter anderem auch in Bielefeld-Sennestadt (2009), Celle (2011), Detmold (2009), Osnabrück (2010) und 2016 in Aachen.

In Wunstorf wurde 1968 auf Initiative eines Bekannten der Dichterin ein Gedenkstein am Blumenauer Kirchweg aufgestellt. Der Gedenkstein ist inzwischen abgebaut. 1994 wurde im Kurpark von Bad Nenndorf eine von Ernst Hackländer geschaffene Statue von Agnes Miegel eingeweiht. 2013 beschloss der Rat von Bad Nenndorf, das Miegel-Denkmal aus dem Kurpark zu nehmen.

Von Dirk Wirausky