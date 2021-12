Gehrden

Im Bereich der Großen Bergstraße und am westlichen Waldrand des Gehrdener Bergs zwischen Berggasthaus Niedersachsen und Mergelkuhle sollen etwa 50 Buchen gefällt werden. Sie weisen laut Landwirtschaftskammer Niedersachsen erhebliche Schäden auf. Aus Sicht der Experten ist der Prozess nicht mehr aufzuhalten.

Die Schäden sind insbesondere im Kronenbereich oder durch dunkle Flecken in der Rinde erkennbar. Betroffene Bäume verlieren unvermittelt armstarke Äste oder drohen sogar umzustürzen und sind somit eine große Gefahr für die Waldbesucherinnen und -besucher. Grund sind die geringen Niederschläge und hohe Sonneneinstrahlung der vergangenen Jahre. Daher sollen die geschädigte Bäume noch vor Weihnachten entfernt werden – aus Sicherheitsgründen.

„Der Bergrand wird destabilisiert“

Elke Steinhoff, Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Barsinghausen, hält das für unnötig. „Durch jedes weitere Fällen von Bäumen am Gehrdener Bergrand wird der Waldrand weiter destabilisiert“, sagt sie. Auch abgestorbene Buchen würden noch etwas Schatten und Windschutz spenden sowie Sonnenbrände verhindern. Der Erhalt der Buchen sei wichtig für die Regeneration des Waldes durch vorzugsweise Naturverjüngung. „Außerdem sind sie unersetzliche Lebensräume für viele Tierarten, die auf Totholz angewiesen sind“, meint Steinhoff.

Sichtbare Schäden: Dunkle Flecken am Stamm belegen, dass der Baum abfault. Quelle: Dirk Wirausky

Aus ihrer Sicht gibt es auch ein alternatives Vorgehen: Der bisherige Weg müsse aufgegeben und mindestens zehn Meter nach Westen verlegt werden. Vor dem heutigen Waldrand sollte ein neuer Waldmantel aus standortgerechten Laubgehölzen angelegt werden, mit einer Mischung aus schnellwachsenden Pionierbäumen wie Zitterpappel, Birke und Salweide sowie langlebigen typischen Waldrandgehölzen wie Weißdorn, Feldahorn und Stieleiche. „In deren Schutz würde sich der Buchenwald wieder erholen“, meint Steinhoff. Die Buche sei auch weiterhin die natürliche Hauptbaumart auf dem Gehrdener Berg. „Nur als Waldrandbaum ist sie angesichts des Klimawandels an ungeschützten West- und Südhängen nicht mehr geeignet“, sagt die Naturschützerin aus Barsinghausen.

Buchensterben schreitet schnell voran

Etwas zurückhaltender ist da Gisela Wicke, Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe Gehrden/Benthe. Die Situation an dem stark frequentierten Weg sei besorgniserregend und das Absterben der Buchen bereits sehr weit fortgeschritten. Viele dicke Äste seien schon herabgefallen. „Die alten Buchen sterben aufgrund der Trockenheit ab“, sagt sie. Daher müssten sie aus Wickes Sicht beseitigt werden. Allerdings könne das nicht generell die Lösung am Gehrdener Berg sein. „Es gibt ja noch weitere Bereiche, wo Buchenbestände betroffen sind.“ Diese Gebiete müssten genauer unter die Lupe genommen werden. Es herrsche am Westhang des Gehrdener Bergs ein erheblicher Wassermangel. „Und die Trockenheit schreitet schnell voran“, so Wicke.

Grundsätzlich folgt sie Steinhoff. Es sei zu befürworten, wenn tote Bäume langsam absterben könnten und dann das Totholz als Lebensraum für Tierarten dienen könnte. Und es sei gut, andere Möglichkeiten zu suchen und zu finden, als Bäume zu beseitigen.

