Everloh

In der Stadt kennt man seine Nachbarschaft weniger. Auf den Dörfern ist es anders, und gerade jetzt macht es sich bemerkbar, dass eher nach links und rechts geschaut wird. „Trotzdem gibt es vor allem ältere Menschen, die bisher selbstständig eingekauft haben und sich nun aus Ansteckungsgründen nicht aus dem Haus trauen“, sagt Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke. Zudem gebe es Bedenken von Älteren gegenüber ihren Nachbarn, ob sie ihnen Einkäufe und andere Hilfen zumuten können.

„Für mich ist es selbstverständlich“

Nach dem Erlass der Einschränkungen hätten sich sofort viele Menschen auch in Everloh Gedanken gemacht, wie sie anderen helfen können. Einer älteren, alleinstehenden Dorfbewohnerin sei daraufhin sogar gleich von drei Nachbarn Hilfe angeboten worden. „Für mich ist es selbstverständlich, in diesen schweren Zeiten Älteren zu helfen. Sie haben teilweise gar nicht die Möglichkeit zum Einkaufen zu fahren“, sagt Justine Böhm. Die Seniorin sei überglücklich gewesen und habe gleich auf andere ältere Menschen in der Ortschaft hingewiesen. Diese seien daraufhin ebenfalls angerufen worden.

Bei Ortsbürgermeisterin Wicke und Pastor Martin Funke laufen die Fäden der Hilfsbereitschaft für die Orte Everloh, Northen und Lenthe zusammen. Die beiden koordinieren die immer neuen Angebote wie Einkäufe erledigen oder mit dem Hund Gassi gehen. Sie stehen aber auch für Gespräche zur Verfügung, um seelischen Beistand zu leisten. Mitglieder des Kirchenvorstands melden sich zudem gezielt bei älteren Bürgern, um sich nach deren Wohlbefinden zu erkundigen. „Aus den drei Dörfern sind mittlerweile 65 Eintragungen für eine Nachbarschaftshilfe eingegangen“, sagt Wicke. Ein Fundus, aus dem die Organisatoren den Hilfsbedürftigen das passende zukommen lassen können. „Denn gerade ältere Bürger haben nicht die Möglichkeit, sich auf der Internetplattform zu informieren“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Vernetzung über Internet und Chats

Für die Vernetzung sind Internet und Chats aber nach wie vor wichtig. So gebe es eine Whatsapp-Gruppe von Familien mit kleinen Kindern, die sich vor dem Kontaktverbot immer freitagnachmittags zum Spaziergang getroffen hätten. „Diese Gruppe hat sich sofort nach Bekanntgabe der Beschränkungen verständigt, dass sie sich um die Nachbarn kümmern will und eine Vernetzung hergestellt“, berichtet Wicke. Neu für manche Everloher, Northener und Lenther ist das Angebot über die Nachbarschaftsplattform www.nebenan.de. Dabei handelt es sich um eine Börse im Internet, bei der sich Menschen melden können, die Nachbarschaftshilfe leisten wollen.

Gisela Wicke ist dankbar für die spontane Hilfe von verschiedenen Seiten. „Wo bisher eher nebeneinander hergelebt wurde und alle in ihrem Alltag eingebettet waren, zeigt sich nun eine unglaubliche Kreativität, Flexibilität und Herzlichkeit“, sagt sie. Das ergebe ein großes Gemeinschaftsgefühl. Der Ausnahmezustand könne dadurch auch sozial besser verkraftet werden. Das komme bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Auswirkungen oft zu kurz.

Wicke hält an Geburtstagsbesuchen fest

Auch ihre Aufgabe als Ortsbürgermeisterin, Senioren ab 75 Jahren zum Geburtstag zu gratulieren, nimmt sie trotz der Krise wahr. „Ich kündige ihnen meinen Besuch telefonisch an“, sagt Wicke. Erst vor ein paar Tagen überraschte sie Roswitha Sonntag mit einer Flasche Sekt und einer Urkunde der Stadt Gehrden – selbstverständlich mit dem vorgeschriebenen Abstand. „Es ist schön, wenn man nicht vergessen wird“, bedankte sich das Geburtstagskind.

Wicke kann sich gut vorstellen, ein großes Nachbarschaftsfest zu feiern, „wenn wir die Zeit gemeinsam gut hinter uns gebracht haben“. Dann könne der Hilfseinsatz noch einmal gewürdigt werden. „Es gibt bestimmt auch Ideen, wie das nachbarschaftliche Miteinander von Jung und Alt auch ohne Krisensituation weitergelebt werden kann. Dann hätten wir eine große Chance genutzt, um aus der Corona-Epidemie das Beste zu machen“, sagt Wicke optimistisch.

Wer Hilfe benötigt oder anbieten will, kann sich bei Everlohs Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke unter den Telefonnummern (0 51 08) 71 13 und (01 51) 68 13 48 45 oder bei Pastor Martin Funke unter (0 51 08) 9 13 82 02 melden.

Von Heidi Rabenhorst