Vor zwei Wochen saß Gilda Mittag traurig in ihrem Wohnzimmer. Ihre Tochter Anna-Lina befand sich zu dem Zeitpunkt in Costa Rica und konnte den Heimweg nicht antreten. Die Corona-Krise hatte alles lahmgelegt. „Da macht man sich als Mutter Sorgen“, erzählt Mittag. Sie habe via E-Mail mit der deutschen Botschafterin in dem mittelamerikanischen Land kommuniziert, die ihr versprochen habe: „Ich bringe ihre Tochter nach Hause.“

Wenige Tage später ist Anna-Lina wohlbehalten in Deutschland gelandet. Und für Gilda Mittag stand fest: „Diese Botschafterin hat etwas getan, jetzt muss ich etwas tun.“ Mittags Hilfe überwindet allerdings keine Distanz von 9500 Kilometern –ihre Hilfe greift direkt vor Ort, in Gehrden.

Wirtschaftliches Leben aufrechterhalten

Es gebe zwar noch nicht viele Fälle von Corona in Gehrden, doch die Folgen der Krise seien bereits spürbar. Durch die Schließungen bangten laut Mittag viele Händler um ihre Existenz. Ihre Idee: kreativ werden, sich zusammentun und das wirtschaftliche Leben in der Stadt so gut es geht aufrechterhalten.

Um das zu schaffen, hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Olaf Mittag vor wenigen Tagen die Internetseite www.wir-sind-gehrden.de ins Leben gerufen, berichtet Gilda Mittag. Auf dieser sollen alle Gastronomen, Einzelhändler, Handwerker und Dienstleister der Stadt gelistet werden. Eine Art digitales Netzwerk.

Einkauf vor Ort statt online

Direkt dabei stehen Informationen und Kontaktdaten, damit potenzielle Kunden auf der Internetseite oder telefonisch herausfinden können, was derzeit geboten wird beziehungsweise welche alternativen Möglichkeiten des Einkaufes es vor Ort momentan gibt. „Es wär schön, wenn die Menschen davon absehen, alles bei Online-Versandhändlern zu bestellen“, sagt Gilda Mittag.

Auf die Idee sei sie gekommen, als sie über Facebook das Angebot eines Kosmetikers sah, der Produkte bis vor die Haustür liefert. Das sei auf unterschiedliche Weise für viele Geschäfte nicht nur möglich, sondern eine Chance, Einnahmen zu generieren, die möglicherweise die Existenz sichern könnten. „Es gibt viele, die nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen“, berichtet Mittag.

Bisher haben sich rund 50 Firmen und Geschäfte gemeldet. Die Branche spielt keine Rolle: Schuhverkäufer, Eisladen, Blumenhändler, Kosmetiker oder Autowerkstatt – die Internetplattform steht allen Geschäften – auch den ganz kleinen – offen.

Schuhhändler liefert nach Hause

Bisher werde das Projekt sehr gut angenommen, berichtet Gilda Mittag. An der Internetseite würden sie und ihr Mann stetig feilen, die sei noch nicht ganz fertig. Doch die Gehrdener seien begeistert von der Idee, und die Zahl der Angebote wachse. „Viele bieten Lieferdienste oder Gutscheine. Sogar der Schuhladen hat die Waren im Schaufenster mit Nummern markiert. So kann man anrufen, Größe und Nummer angeben, und bekommt die Schuhe nach Hause geliefert“, erzählt Mittag begeistert.

Das funktioniere in vielen Fällen, etwa bei Cafés, Blumenläden oder Bekleidungsgeschäften. Doch selbst bei denen, die tatsächlich ihr Kerngeschäft vorübergehend auf Eis legen müssten, wachse die Kreativität. So zum Beispiel bei der Tanzschule Möller, deren Inhaber sich große Sorgen um seine Existenz mache. „Denn nach der Krise werden nicht alle direkt Tanzkurse machen“, fürchtet auch Gilda Mittag.

Tanzschule plant Unterricht per Video

Auf große Verzweiflung sei die Idee gefolgt, Unterricht per Video ins Wohnzimmer zu bringen. Wie genau das aussehen soll, stehe zwar noch nicht fest. Aber die Angst sei dem Erfindergeist gewichen. Und genau so müsse es sein, sagt Gilda Mittag. „Wir wollen alle, dass unsere Stadt auch nach Corona noch schön ist.“ Deshalb gelte es nun, zusammenzuhalten, aufeinander zu achten und positive Energie daraus zu schöpfen, dass „wir wissen: wir sind nicht allein“.

Geschäfte oder Firmen, die noch nicht gelistet sind, können sich bei Gilda oder Olaf Mittag per E-Mail an info@wir-sind-gerhden.de oder unter Telefon (0 51 08) 9 12 30 melden.

Von Janna Silinger