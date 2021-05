Lemmie

Gute Nachrichten für die Ortsfeuerwehr Lemmie: Nach einer jahrelang erfolglosen Suche steht nun endlich der Standort für ihren dringend erforderlichen Neubau fest. Das hat Ortsbürgermeister Hilmar Rump am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsrates mitgeteilt. Demnach soll das neue Feuerwehrhaus auf einem Feld am nordwestlichen Ortsrand in Richtung Degersen entstehen.

Das Grundstück für den neuen Standort der Einsatzkräfte grenzt an das Baugebiet Im Steerfeld sowie an die Deisterstraße. Laut Rump sind die Gespräche mit dem Eigentümer über einen Ankauf des Grundstücks positiv verlaufen. „Die Weichen sind gestellt, jetzt können die Planungen beginnen“, sagte Rump zum anwesenden Ortsbrandmeister Carsten Seiler.

Der Ortsrat fasste einen einstimmigen Beschluss und beauftragte die Stadt, für das Neubauprojekt das notwendige Geld im Haushalt bereitzustellen. Nach bisherigen Schätzungen rechnet die Stadtverwaltung mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro. Was nun aber in den weiteren Planungen ebenfalls geprüft werden soll: Ob es möglich ist, in dem Neubau auch einen seit Jahren dringend benötigten Dorfgemeinschaftsraum unterzubringen. „Dann müssen dafür auch schnell Fördermittel beantragt werden“, sagte der Ortsbürgermeister.

Fläche wird aus Landschaftsschutzgebiet gelöscht

Eine große Hürde hat das Neubauprojekt laut Rump bereits überwunden. Das Baugrundstück liege zwar noch im Landschaftsschutzgebiet Calenberger Börde. Nach einem Gutachten der zuständigen Naturschutzbehörde habe die Region Hannover am 11. Mai jedoch einer Löschung der Fläche aus dem Schutzgebiet zugestimmt.

Das neue Feuerwehrhaus soll an das Wohngebiet Im Steerfeld angrenzen. Quelle: Ingo Rodriguez

Rump hatte zu Beginn seiner Ausführungen noch einmal auf die lange Standortsuche zurückgeblickt: Schon Mitte 2016 habe der zuständige kommunale Fachausschuss nach einer Besichtigung des alten Feuerwehrhauses festgestellt: „Der Standort entspricht nicht mehr den Anforderungen.“ Auch die Feuerwehrunfallkasse (FUK) mahne seitdem Platzmängel und Bauschäden an. „Es gibt auch keinen Versammlungsraum“, fasste Rump die seit Jahren bekannte Problematik zusammen. Pläne, einen größeren Neubau am gleichen Standort zu realisieren, seien am zusätzlichen Flächenbedarf gescheitert. Verhandlungen über den Ankauf angrenzender Grundstücksteile seien gescheitert. Deshalb habe der Ortsrat die Stadt beauftragt, auch nach Alternativen zu suchen.

Das Feuerwehrgerätehaus am Gehrdener Kirchweg entspricht nicht mehr den Anforderungen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

SPD Lemmie denkt an nächste Planungsschritte

Die nun gefundene Lösung begrüßt der gesamte Ortsrat. Im Einvernehmen mit der Feuerwehr und der Stadtverwaltung sei es gelungen, einen zukunftsfähigen Feuerwehrstandort für die nächsten Generationen zu finden und dies mit den Bedürfnissen der Lemmier Bürger zu verbinden, teilte die SPD Lemmie über den stellvertretenden Ortsbürgermeister Peter Nispel mit. „Wir danken allen Ortsratskollegen und dem Ortsbürgermeister für den langen Atem“, sagte Nispel.

Die SPD denkt aber bereits an die nächsten notwendigen Schritte und fordert jetzt einen Neubau mit hohen energetischen Standards. „Ein Passivhaus mit Erdwärme, Photovoltaik und Speicherelement. Das ist unsere Zukunftsaufgabe für kommende Generationen“, sagte Nispel. Die SPD bringt für die Einrichtung eines Dorfgemeinschaftsraumes auch einen Umbau und eine Grundsanierung des alten Feuerwehrhauses ins Spiel, wenn sich der Treffpunkt im Neubau nicht umsetzen lasse.

Von Ingo Rodriguez